Jasnou většinou 24 hlasů schválili v úterý zastupitelé podmínky a režim veřejné soutěže na firmu, která v Hradci Králové postaví novou fotbalovou arénu. Zhotovitel by měl být znám do konce roku. Na jaře 2020 má pak začít samotná stavba, která bude trvat 18 měsíců. Rok a půl tak budou muset hradečtí fotbalisté hrát své zápasy jinde.

Na jednání zastupitelstva osobně dorazil místopředseda představenstva fotbalového klubu Richard Jukl a také řada fanoušků z řad veřejnosti. Vypsání tendru bylo překvapivě schváleno jasnou většinou bez jakékoliv diskuze, což vyvolalo potlesk z balkonu, kde seděla veřejnost. Hned poté bylo na programu jednání zvýšení finančních prostředků z rozpočtu města. A tam už k ostré výměně názorů došlo. Pirátský zastupitel Aleš Dohnal vyjádřil obavu, že jde jen o plané gesto koalice.

„Stavbu stadionu řešilo už pět primátorů. Dvořák, Vlasák, Divíšek, Fink, Hrabálek. Hlasujte tak, ať se to někam posune.“

(Ladislav Škorpil)

„Schválili jsme naprosto zbytečnou věc, o které asi všichni víme, že spadne za půl roku pod stůl,“ okomentoval schválení tendru Dohnal. Podle něj se do něj totiž s velkou pravděpodobností kvůli ceně nikdo nepřihlásí. Že se to může stát, ostatně připustil i předkladatel návrhu Jiří Bláha (ODS).

Navýšení rozpočtu na stavbu stadionu o 250 milionů, které podle některých navíc nemusí stačit, vadilo nejen opozičním Pirátům, kteří žádali vládní koalici o výhled dopadů na další investice města. Částka 740 milionů za fotbalový stadion děsila i náměstkyni primátora Moniku Štayrovou (ANO). „Uvědomujeme si vůbec, co to je za obrovskou částku? Naši občané chtějí, aby se stadion postavil, já také. Ale za tuto cenu mi to připadá opravdu nehorázné,“ řekla zastupitelům.

„Někdo spočítal, že je to asi 10 tisíc na každého Hradečáka včetně kojenců a zhruba půl milionu na každého fotbalového fanouška.“

(zastupitel Jan Čáp)

K bouřlivé diskuzi se pak vyjádřil matador hradeckého zastupitelstva Lubomír Štěpán, který upozornil přítomné, že ji měli vést už při minulém bodu jednání. „Už jsme schválili vypsání výběrového řízení a na to navazuje úprava rozpočtu, kterou prostě musíme udělat, protože jinak ten tendr nemůžeme vypsat,“ řekl Štěpán (KSČM). Náměstkyně Štayrová stejně jako všech dalších 18 členů koalice pro navýšení rozpočtu nakonec hlasovala. Přidali se i čtyři zástupci HDK a dva komunisté.