Hradec Králové - Dvojice mentálně postižených ve středu na Pivovarském náměstí v Hradci přivítala prezidenta květinou. Potřást mu pravicí si prý moc přáli.

Prezident Miloš Zeman v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Odložili utěrky, obsloužili poslední zákazníky a vyrazili na nádvoří pozdravit prezidenta republiky. V Bistru u dvou přátel, které působí v areálu krajského úřadu v Hradci Králové, vaří kávu a roznášejí sendviče mentálně postižení číšníci a servírky.

Po napětí, které mezi hendikepovanými či lidmi, kteří se o ně starají, vyvolala diskuse po lednové návštěvě Miloše Zemana v sousedním Pardubickém kraji, se dalo čekat, že i tady jsou s prezidentem na válečné stezce.

„Šlo jen o nafouknutou mediální bublinu. Výroky prezidenta Miloše Zemana se nás nijak nedotkly. Nevěřím, že to tak pan prezident myslel," důrazně odmítla veškeré spekulace Kateřina Drábková Bíbusová, zástupkyně obecně prospěšné společnosti Skok do života, která bistro provozuje a mentálně postižené se snaží začlenit do běžného života.

Žádná rajčata ani červené karty

Když se na Pivovarské náměstí o půl jedenácté vřítil první vůz prezidentské kolony, stáli oba číšníci se svou šéfovou usměvaví a s připravenou kyticí. Rozhodně prezidentovi vyčinit nechtěli. Byli po hradeckém hejtmanovi hned druzí, kteří podali českému prezidentovi v Hradci ruku.

Se Zemanem se setkali už vloni v dubnu: na jejich letošní chuti se s ním pozdravit ho a prohodit s ním pár slov nezměnilo ani údajné prezidentovo prohlášení, že výuka normálních dětí s hendikepovanými je neštěstím pro obě strany.

Jak to s mediální válečnou sekyrou vlastně je, si nebyl jistý ani prezident Zeman: „Odpusťte mi, pokud jsem se vás nějak dotkl," opáčil prezident, když přebíral oranžovou kytici od mentálně postižené obsluhy známého hradeckého bistra. „Hlavně vám přeji hodně životní pohody," dodal Miloš Zeman.

Imrich Dioszegi, Michaela Zumrová

Zeman viděl záchranu života v přímém přenosu

Hradec Králové - Areál 6. a 7. polní nemocnice v Hradci Králové je pro většinu lidí tajemné místo. Vojenští zdravotníci, kteří reprezentují Česko stejně vzorně jako špičkoví čeští sportovci, pracují v tichosti a ústraní. Přirozeně. Ve středu se ale ocitli v hledáčcích televizních kamer. Navštívil je prezident republiky Miloš Zeman.

Prezident jim přivezl čerstvou zprávu: vojenskou nemocnici by jako její vrchní velitel rád viděl na misi v Jordánsku.

Hlava státu si důkladně prohlédla areál nemocnice a vojáci měli možnost se s prezidentem setkat na besedě.

„Ukázali jsme panu prezidentovi mimo jiné dynamickou ukázku příjmu pacienta do polní nemocnice a záchranu života," prozradil Zoltán Bubeník, ředitel agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové.

Plně schopná pracovat by měla být jednotka do šesti měsíců od vydání rozkazu. „Záleží na tom, jaký bude mandát. Nezáleží na tom, kde bude místo určení, ale na tom, jestli bude potřeba chirurgický tým nebo bude mise čistě humanitární," dodal Bubeník.

Nemocnice je schopná vyřešit jakýkoliv akutní medicínský problém, který nastane. „Máme určitá omezení a limity. Armáda přirozeně nedisponuje dětskými lékaři nebo gynekology. Jako lékaři si musí v krizových situacích poradit i s těmito věcmi. Profil polní nemocnice je více zaměřen na chirurgii, záchranu života, končetin a provádění náročných výkonů. K tomu je adekvátně zařízena personálně i přístrojově," doplnil Bubeník.

Zahraniční mise polní nemocnice

1999 - Albánie, humitární pomoc kosovským uprchlíkům

1999 - Turecko, humitární pomoc po zemětřesení

2002 až 2003 - Afghánistán

2003 až 2005 - Irák, Basra

2005 až 2006 - Pákistán, humanitární pomoc po zemětřesení

2007 až 2008 - Afghánistán

2011 až dosud - Afghánistán – polní chirurgický tým v rámci francouzské a nyní americké vojenské nemocnice