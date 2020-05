Pokud tomu situace s pandemií koronaviru nezabrání, bude hostit Žacléř v polovině září velké třídenní setkání hornických měst a spolků z ČR a zahraničí ve vylepšeném prostředí, než na jaké byli návštěvníci a obyvatelé zvyklí. Město se pustilo do rekonstrukce Rýchorského náměstí. Změní podobu jeho centrální části. Vše se má stihnout tak, aby většina stavebních prací byla hotová do hornických oslav. Velkým plusem bude také opravená silnice na náměstí od křižovatky v Prkenném Dole, která má být dokončena do 17. května.

„Příští týden se bude pokládat asfalt. Od pondělí 18. května už zase budou moct lidé jezdit z Trutnova do Žacléře přes Babí,“ řekl starosta Žacléře Aleš Vaníček. Hned na to naváže oprava hlavního tahu na Polsko od vlakového nádraží v Žacléři do Královce, která potrvá do poloviny října. V první fázi bude opraven od 18. května do 5. července úsek od nádraží po vlečku Lampertice, druhá etapa od 7. července do 11. října přinese rekonstrukci silnice od vlečky až do Královce.

Opravy silnice jsou krajskou investicí. „Z velmi špatného stavu silnic se přehoupneme do velmi dobrého,“ poznamenal Vaníček.

Čekají na žulu

Termín kompletního dokončení rekonstrukce náměstí je do 10. října. Město za ni zaplatí 6,5 milionu korun. Nejpodstatnější změnu zaznamená centrální část, na které jsou soustředěny tři historické památky: Mariánský sloup, kašna a pomník císaře Josefa II. Nová velká oválná plocha, vydlážděná žulou, tyto prvky propojí.

„Centrální plocha náměstí bude ze štětované žuly. Architekt si vybral určitý typ žuly, čekáme na její dodávku. Poté se na tom začne dělat,“ upřesnil.

Ve spodní části náměstí město vysází řadu stromů, nové bude uspořádání chodníků, renovovat se bude stará kašna. Oprava Rýchorského náměstí běží tři týdny, začalo se odstraňováním starých povrchů. Ve spodní části náměstí zmizel chodník, spodní opěrná zídka a příčné chodníky, které vedly na hlavní silnici. Město tam ponechalo jeden průchozí.

„Největší aktuální viditelnou změnou je, že zmizelo okolí kašny u roubenky, kde se vyskytoval velký betonový masiv obložený pískovcem, který připomínal vojenský zákop. Projektant dal místu výrazně hezčí podobu a kašna vynikne,“ popsal situaci Aleš Vaníček.

Budou hornické oslavy?

Fotbalový klub TJ Baník Žacléř letos slaví 100 let a sní o novém zázemí na stadionu. Vypadá to, že by se mohl dočkat, město rekonstrukci plánuje. Studie je hotová, pracuje se na projektové dokumentaci. Projekt má stát kolem 10 milionů korun.

Královéhradecký kraj vypsal v dubnu výběrové řízení na výstavbu domova důchodců v Žacléři. Předpokládaná hodnota stavby, která vyroste v místě bývalého hornického učiliště, dosahuje 130,8 milionu korun. Práce mají trvat 17 měsíců.

Město také napjatě sleduje současnou situaci, která může ohrozit konání Setkání hornických měst 11. - 13. září. „Jestli budou hornické slavnosti? Správná otázka s těžkou odpovědí. Akci organizačně připravujeme tak, jako by měla být. Rozeslali jsme hornickým spolkům informaci, že na přípravě akce pracujeme, ale musí počítat s tím, že se konat nebude, pokud nám to situace neumožní,“ odpověděl žacléřský starosta.