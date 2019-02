O souhlasu města, který společnost CTP potřebuje k dostavbě hal, jež začala před lety stavět u výpadovky na Třebechovice bez povolení, rozhodnou zastupitelé za měsíc. Na úterní schůzce developer zastupitelům představil finální dopravní napojení areálu na okolní komunikace a navrhl podobu spolupráce s městem v případě poskytnutí jeho souhlasu. Dodatečné stavební povolení může CTP vydat pouze stavební úřad, pro jeho kladné stanovisko je však nutný souhlas města s využitím městských pozemků. Přes ně firma plánuje vést inženýrské sítě a areál napojit na městskou komunikaci Svinarská. „Za poskytnutí souhlasu s využitím městských pozemků pro dokončení stavby společnost nabízí alternativy finanční kompenzace ve výši 10 až 15 milionů korun, nebo realizaci veřejně prospěšného projektu na území města v podobné hodnotě,“ uvedl po jednání primátor Alexandr Hrabálek. Projekt si vybere samo město. Podobný návrh řešilo už minulé vedení a někteří zastupitelé tenkrát považovali nabídku CTP za pokus o úplatek. Soud ovšem uznal, že se o úplatek nejedná.

Dohoda zřejmě projde

Po nedávném stažení žaloby ze strany CTP se zdá, že dohoda na březnovém zastupitelstvu projde. Pro jsou zástupci ODS, omluva a úterní projev regionálního ředitele CTP obměkčily i náměstkyni Věru Pourovou z hnutí ANO, naopak striktně proti jsou zástupci Změny pro Hradec a Zelených. Jejich tři hlasy by však měly bez problému nahradit hlasy z opozice. O podpoře uvažují všechny opoziční strany. Třeba Piráti chtěli po CTP vybudování chodníku do oblasti, což by za 15 milionů neměl být problém. HDK bude zřejmě hlasovat volně, někteří jeho zastupitelé však byli pro už při hlasování v roce 2016. To platí i o dvou současných zastupitelích za KSČM. Komunisté se však podobně jako Koalice pro Hradec prý teprve rozhodnou.

Komentář: Komu zbourat a komu ne

V chatové oblasti nedaleko hradeckých Svinar stávala v tamní trampské osadě chata už od první republiky.



Její poslední majitel ji na přelomu milénia přestavěl. Podle hradeckého stavebního úřadu až příliš a bez stavebního povolení. Úředníci střežící zákony ji prohlásili za černou stavbu. Nešťastný majitel se mohl snažit dohnat, co nestihl. Odvolával se na všechny strany. Nakonec bagry vybavené úředními razítky nesmlouvavě vyjely a nebohou chatku srovnaly se zemí.



Na lukrativních pozemcích nedaleko hradeckých Svinar začala holandská firma stavět skladové hangáry velikosti dvou fotbalových hřišť bez stavebního povolení. I proto se tam před čtyřmi lety stavební stroje zastavily a znalci místní historie čekali, že radnice je nechá zbourat. Mezi Hradcem a Holanďany začala bitva, ve práskaly šrapnely žalob, vyhrožování a nabízely se radnici peníze. O co nepokročila stavba o to za ta léta poporostla naděje, že město se s firmou dohodne, nic se bourat nebude a haly u výpadovky na Třebechovice, kde opravdu mají své místo, se dostaví. A tak hrozí, že jedinou obětí téhle právní války bude víra lidí ve městě, že se tu neměří stejným metrem. Pokud jim to lidé z radnice přesvědčivě nevysvětlí.