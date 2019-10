Vyrazil na procházku do lesa a domů se vrátil s několika lesklými drátky z nichž se vyklubal zlatý poklad. To je začátek skutečného příběhu, který se odehrál letos na jaře v blíže neurčené lokalitě na Náchodsku.

Zlatý poklad. Celková hmotnost všech spirál je 257 gramů. | Foto: archiv Muzea Náchodska

Nálezce zprvu prý ani netušil co našel. Podle jeho slov v tu danou chvíli, kdy ze země vytáhl trčící drát, tak si vůbec neuvědomoval na co narazil. „Původně to považoval za nějaké pytlácké oko. Když to ale celé vytáhl a odnesl domů, všiml si při pečlivější prohlídce zdobení v podobě šroubovitého stáčení drátu, takzvané tordování. Pomocí internetu pak zjistil, o jak cenný nález se může jednat a kontaktoval naše muzeum,“ popsal archeolog Muzea Náchodska Jan Košťál.