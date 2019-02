Východní Čechy - Správa železniční dopravní cesty začala s přípravou zrychlení trati mezi Prahou a Hradcem Králové. Cílem je zkrátit jízdní dobu vlaků z Hradce Králové na 55 minut do stanice Praha - Vysočany a 62 minut na hlavní nádraží. Mezi Velkým Osekem a Hradcem Králové přibude kvůli tomu jedna kolej.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Zrychlení vlakové cesty z Prahy do Hradce Králové by podle plánů Správy železniční dopravní cesty měla být zásadní: z 1 hodiny a 44 minut na pouhých 55 minut.

Vyplývá to ze seznamu připravovaných projektů, který si vyžádal server Zdopravy.cz u SŽDC. Některé úseky se už začínají projektovat. Celkové odhadované investiční náklady sou 24,7 miliardy korun.

Až dosud trvá cesta rychlíkem 1 hodinu a 44 minut. „Jde o časy, které počítají se zastavením vlaku kategorie expres pouze v Praze - Vysočanech,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. S trochou nadsázky tak SŽDC plánuje „zrovnoprávnění“ obyvatel Hradce Králové s nedalekými Pardubicemi, odkud dnes vlak až na hlavní nádraží jede díky koridoru běžně kolem hodiny. SŽDC už vybrala dodavatele na projektování optimalizace úseku z Prahy - Vysočan do Mstětic, který má být současně i jedním z nejdražších a kde má dojít i k vybudování zastávky u stanice metra Rajská zahrada. Projektuje se také navazující úsek ze Mstětic do Čelákovic. Vysoutěžené je i projektování na další úsek z Čelákovic do Lysé nad Labem, dále do Nymburka i projektová příprava modernizace nymburské železniční stanice.

Největší změny čekají trať v úseku z Velkého Oseka do Hradce Králové. Zdvojkolejnění mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové už začínají připravovat projektanti. Zakázku za 37 milionů korun vyhrála společnost Sudop Praha. Současně už běží výběrové řízení na projekční firmu, která připraví modernizaci trati z odbočky Kanín u Velkého Oseka do Chlumce nad Cidlinou.

Podle Illiaše je trať plánována na 160 kilometrů v hodině téměř v celé délce. Ke zkrácení jízdní doby má dojít i díky zvýšení kapacity při plném zdvoukolejnění trati a také kvůli zavedení nového segmentu expresních vlaků, projíždějících celou trať bez zastavení. Cestující si ale na rychlejší spojení budou muset počkat. Zatím nejblíže je jsou ke zrychlení úseky mezi Prahou a Nymburkem, kde by se mohlo začít stavět letos. U dalších úseků za Velkým Osekem se změna očekává až v roce 2025.

Jan Sůra