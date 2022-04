Klasika, která tradičně ožívá s jarem možná právě kvůli Velikonocům. Kdo chce, může použít to pomazánkové anebo sýr typu žervé, někdo zvolí rostlinné máslo. My dáme to pravé od krávy, i když nám současná cena může trhat kapsu i úsměv.

Vejce oloupeme, oddělíme žloutky od bílků a nasekáme si cibuli a pažitku. Změklé máslo ušleháme do pěny, rozdrobíme do něj žloutky, které se s ním krásně spojí. Přidáme nasekané bílky, plnotučnou hořčici, sůl, pepř. Kdo má rád, může pomazánce dát šmrnc kouskem sardelové pasty, případně trochou majonézy. Hotovo, mažeme na čerstvý chléb, posypeme pažitkou a oslavujeme, že jsme se zbavili prvních čtyř nebo pěti vajíček.

Hvězdný romantik z Pardubic fotí vesmír pro NASA. Fotil i u sečské přehrady

Koprová omáčka

Dobrý oběd, na který v základu potřebujeme natvrdo uvařená vejce, brambory, smetanu a kopr. Brambory nakrájené na kostičky uvaříme se solí a kmínem doměkka, část vody můžeme slít a nahradit ji mlékem. Zahustíme „záklechtkou“ z vody a hladké mouky nebo použijeme klasickou jíšku. Chvíli povaříme a přidáme pořádnou porci nasekaného kopru. Vlijeme smetanu na vaření nebo šlehačku a pak už zbývá jen dochutit octem, někdo přidává i cukr, a vložit do omáčky vařená vejce. Marnotratnice mohou na povrchu rozpustit lžíci másla na zjemnění. Sláva, obsah kolednického košíku se nám zmenšuje.

Pštrosí vejce

Pozor, vařená vejce mají zhruba týdenní trvanlivost a musí být uchována v lednici! Protože je naše děti vykoledovaly od cizích lidí a nevíme, jak jsou stará, budeme finišovat.

Pštrosí vejce si nepleťme se skotským, kde má být po rozkrojení žloutek na hniličku. Oloupané vejce oplácáme mletým masem ochuceným podle vlastní libosti a osmažíme. Případně necháme dojít v troubě pokropené smetanou nebo pokryté tenkými plátky másla. Hotovo, bramborová kaše a dobrý kompot vystřelí toto jídlo do oblak.

Vajíčkový salát s rajčaty

Škoda, že toto původně obyčejné osvěžující jídlo je poznamenáno současnou vysokou cenou rajčat. Ale protože máme vykoledovaná vejce, mohli bychom si ho dovolit. Kolik vajec, tolik rajčat, to je správný poměr. Nakrájíme na kousky, přihodíme jemně nasekanou cibuli, třeba tu křehkou jarní, spojíme majonézou smíchanou s hořčicí, dochutíme solí a pepřem. Vychladíme a podáváme s křupavým rohlíkem. Je to báječné lehké jídlo k večeři a my si ho budeme pamatovat do léta, kdy budou k mání domácí sladká a voňavá rajčátka.

Metr po metru. První polovina dálničního mostu v Uhersku je na svém místě

Utopenci

Do pikantního octového nálevu nemusíme nakládat jen buřty. Hodí se i vařená vejce, která oloupeme, propícháme špejlí a vložíme do čistých sklenic anebo do jedné čtyřlitrové. Svaříme si nálev z octa, vody, soli, cukru a koření jako na okurky, jen s cukrem budeme opatrnější. Pikantním vajíčkům sluší pepř, hřebíček, česnek, bobkový list, ale třeba i maličko skořice a pálivé papriky. Také kopr není na škodu. Cibule do utopenců nepatří, s vařenými vejci se moc nekamarádí. Ale sterilovaná paprika nebo jiná zelenina se dát do sklenice mohou.

Vychlazený nálev nalijeme na vejce a na dva týdny na ně zapomeneme. Sklenice necháme v chladu, samozřejmě.

Uzená vejce

Tip pro pány, kteří rádi tráví volný čas u udírny. Takových chlapů je jich čím dál víc, protože zejména elektrické chytré bedýnky s vyvíječem kouře, dymboxem, jsou spolehlivé a nemusí se obsluhovat takovou měrou, jako při klasickém topení dřevem. Nemá cenu udit samotná vejce, tolik jich naše děti domů nepřinesly, ale pokud plánujeme prohnat kouřem pár buřtů nebo sýr, můžeme zkusit v závěru přidat pár oloupaných vajíček. Je možné je i rozpůlit, aby intenzita vůně a kouřové chuti byla vyšší. Teplota by neměla přesáhnout 150 stupňů, jde tedy o kouř takzvaně studený. Vejce v něm necháme zhruba dvě nebo tři hodiny. Tato dobrota skvěle doplní obložený talíř, a to zvlášť tehdy, když bude ve společnosti uzeného sýra nebo masa či klobás.

Trocha kulinářské historie - Magdalena Dobromila Rettigová, výtečná kuchařka a prozíravá hospodyně, samozřejmě počítala s tím, že se na Velikonoce nashromáždí spousta vařených vajec. Jak by je připravila? Dejme jí závěrem slovo:

„Vejce s kyselou smetanou – Uvař 8 vajec na tvrdo, ze třech vyndej žloutky. Bílky a ostatních pět vajec rozkrájej na kostky, pak utři asi tři loty nového másla, vraz do něho 4 syrové žloutky osol to, dej k tomu asi kávovou lžičku mouky a asi malý žejdlík hezky husté kyselé smetany, v nížto jsi byla rozmíchala dvě lžíce dobrého vinního octa. Dobře vše promíchej a posléz do toho zvolna zamíchej ty na kostky rozkrájené vejce. Nyní vymaž kuthánek nebo mísu novým máslem, vlej to do ní.

Ty 3 žloutky drobince rozkrájej a prosej je skrze cedník nebo řídké drátěné sejtko na vejce, pokrop to máslem a nech v troubě upect. Kdo je milovník pepře, může ním vejce trochu posypat, nebo se také může pepř zvlášť na stůl dát, aby si každý dle libosti posloužil.“