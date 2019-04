„Nedávno jsem se díval do zápisků a 19. srpna 2011 byla propagační cyklojízda, kdy se ve Vysoké nad Labem sešly pelotony z Hradce a Pardubic. Byli tu oba primátoři a zástupci obcí, kdy jsme všichni podepsali memorandum, aby ta cyklostezka byla. Tehdy jsme si vysnili, že se tu sejdeme tak za tři roky a bude hotovo,“ zavzpomínal na začátky cykloanabáze starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.

Podle něj se cyklisté do Pardubic dostanou do několika let. „Další dva úseky by se měly postavit do tří let. Máme však nějaké majetkové problémy na úseku Vysoká nad Labem - Opatovice. Hotovo by tak mělo být do pěti let, ale budu doufat, že to už bude za tři,“ dodal starosta, kterého potěšil velký zájem cyklistů o novou trasu: „Ještě před jejím slavnostním otevřením ji za poslední měsíce podle našich měření projelo na 14 tisíc lidí. A to nejenom na kolech, ale i na bruslích. Jeden nedočkavec si ji chtěl zkusit dokonce hned po odstranění kuželů. Po něm tam pak zůstaly stopy kol a v asfaltu i otisk rukou a tváře, jak spadl. Ale už je to zabroušené,“ uvedl s úsměvem starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.