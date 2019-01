Východní Čechy, Špindlerův Mlýn - Po sedmi letech vyhlásila Horská služba Krkonoše dnes ráno čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Znamená vysoké nebezpečí lavin a možnosti túr jsou velmi omezené. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin velkých, ale i velmi velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí.

Čtvrtý stupeň je nejvyšší, který se vyhlašuje v Krkonoších. Pátý stupeň se nevyhlašuje, neboť laviny neohrožují sídla ani sjezdovky.

Horská služba Krkonoše zároveň důrazně doporučuje nevstupovat na svahy se sklonem nad 30 stupňů a se zvýšenou opatrností se pohybovat na svazích nad 25 stupňů. Čtvrtý stupeň se v Krkonoších vyhlašuje minimálně. "Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení a to na mnoha strmých svazích," upozornil Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Nejvíce ohroženými lavinovými lokalitami jsou oblasti Kotelní jámy, Labský důl, údolí Bílého Labe, Dlouhý důl, Obří důl, Studniční jámy, Modrý důl.



"Na hřebenech Krkonoš je okolo 190 cm sněhu. Za poslední sněžení napadlo okolo 145 cm nového sněhu. Ten padal za působení silného nárazového západního až severního větru. V nárazech dosahoval až 30 m/s a přemístil nový a volný sníh na závětrné strany, kde se vytvořily sněhové polštáře a tvrdé desky. Hrozí uvolnění lavin z nového sněhu a lavin deskových," popsal situaci Robert Dlouhý. "Během dne bude nadále sněžit za působení silného severozápadního větru. Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích pouze slabou stabilitu. Dají se předpokládat samovolné laviny velkých, ale i velmi velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí," uvedl.

Horská služba Krkonoše zároveň upozornila turisty, běžkaře a skialpinisty, že na některých místech hor může být nyní zcela zaváté tyčové značení. Podle něj se lze orientovat v nepříznivých klimatických podmínkách. "Přesto, že tyčové značení podél cest sahá obvykle do výše asi tří metrů, na řadě míst už je pod sněhem. V následujících dnech budeme tyče doplňovat. Návštěvníci pohoří by ale nyní s tím měli počítat a zejména ve vrcholových partiích by se měli vydávat na túry patřičně vybaveni, pouze za lepšího počasí a se znalostí aktuálních podmínek v terénu," varoval Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.

Upozornil také, že mnoho turistických stezek je kvůli sněhové nadílce zcela neprůchodných. "Stromy jsou hustě obalené těžkým sněhem a v lesních porostech tak hrozí zranění padající zlomenou větví či dokonce celým kmenem," dodal.

Doslova zasypaná sněhem zůstala i Česká Poštovna na Sněžce. Její majitelé vyhlásili veřejnou brigádu na její odhrabání ze čtyřmetrových závějí, aby se dovnitř mohl dostat personál i hosté.