Široký Důl – Policejní auta, kriminalisté, záchranáři, pohřební vozy, novináři… Tak vypadalo druhé září minulého roku v Širokém Dole u Poličky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Den, kdy ve starém statku zemřely čtyři malé děti. Rukou vlastní matky… A dnes? Rok po tragédii se malá obec vrací do normálního života. „Lidé chtějí zapomenout, ve vesnici to utichá," říká starosta Václav Vopařil.

Hrůzný čin

Zítra tomu bude přesně rok, kdy v jednom zdejším domě nalezli policisté čtyři mrtvé sourozence ve věku od dvou měsíců do osmi let. Podle nepravomocného rozhodnutí soudu je brutálně zavraždila jejich matka, sedmatřicetiletá Romana Z., která by za to měla strávit zbytek života ve vězení. Vinu odsouzené ale ještě posoudí odvolací soud. Zatím proto žena pobývá ve vazební věznici v Hradci Králové.

Starší dům v ulici za hasičskou zbrojnicí je ponořený do ticha a smutku. Občas se u něho ještě objeví zapálené svíčky, ale místní lidé se už nechtějí o loňském tragickém září bavit.

„Chci na to zapomenout. Je to strašně smutné a dodnes jsem nepochopila, proč to ta žena udělala. Vztáhnout ruku na vlastní dítě, to nikdy," říká starší žena.

Dům, kde k hrůznému zločinu došlo, je prázdný. „V létě tam někdo posekal trávu na zahradě, nějaký starší pán, ale nevím, kdo to byl. Dům asi není na prodej, nikde jsem ho ani v nabídce neviděl. A asi je i správně, že ho ještě neprodávají, protože je tím pořád postižený. V tomto směru je rok moc krátká doba," tvrdí starosta Václav Vopařil. Vzpomíná si ještě na několik dní před vraždou, kdy se ho matka čtyř dětí přišla zeptat, zda se nebude ve vsi otevírat mateřská školka. Je tak trochu paradoxní, že školka se v Širokém Dole otevírá letos, téměř přesně rok po tragédii.

Ani tu nebyli…

O osudném dni se lidem ve vesnici stále těžko mluví. Václav Vopařil asi nezapomene na okamžik, kdy ho policie přivolala jako zástupce obce do domu a uviděl na zemi mrtvé děti… „Ve vesnici to utichá. Lidé se o tom přestávají bavit. Jak rychle to přišlo, tak to rychle taky odchází," tvrdí starosta. Je rok dostatečně dlouhá doba, aby zacelil trochu rány? „Cítím to dnes už jako skoro zapomenuté a že jsem do toho byl ostře vtažen. Lidé se o tom málo baví a vesnice se z toho už vzpamatovává," dodává Václav Vopařil.

Možná se místním lidem zapomíná snáze proto, že rodinu moc neznali. Ve vsi totiž strávili jen několik dní. „Ani se tady nestihli přihlásit k trvalému pobytu. V podstatě tu ani nebyli…," uzavírá starosta Václav Vopařil.