Panelákový byt v prvním patře červenokosteleckého sídliště se příliš neliší od jiných. Ale v něčem přeci možná ano. Nevelkou kuchyň zde momentálně možná častěji než domácí hospodyně využívá její čerstvě 12letý syn Patrik. Ten si výrobou nudlí do polévky a jejich prodejem chce vydělat na počítač. A jak ukazují ohlasy na Patrikovy domácí nudle, tak se mu to daří.

„Původně jsem chtěl roznášet letáky, ale už to bylo obsazené. Jednou mamka dělala nudle na polévku a tak mě napadlo, že bych to taky zvládl,“ říká žák 6. D červenokostelecké základky, a již vycvičeným grifem zpracovává na kuchyňské lince další várku těsta.

Zdroj: DeníkVysněný notebook Patrik potřebuje kvůli on-line výuce. Na tu teď využívá rodinný počítač. Svůj vlastní by ale využil určitě i na volný čas, kterého ale momentálně moc nemá. „Určitě bych na něm také chtěl rozjet nějaké hry,“ usmívá se s pohledem upřeným na maminku a jedním dechem dodává. „Ale nemusí být moc drahý,“ ujišťuje ji.

„Zájem o nudle do polévky je hodně velký, úplně nás to zaskočilo,“ usmívá se maminka Michaela Macourková, která je synovy nápomocná v administrativě a eviduje zakázky zájemců. „Původně jsem dělala nudle jen pro nás a pro babičky. Patrik se do toho zapojil a udělal jedenáct balíčků a tak jsme si řekli, že je zkusíme nabídnout přes facebook. Ale že to bude mít až takovou odezvu to jsme vážně nečekali,“ říká, že ji překvapilo neuvěřitelné množství sdílení.

„Máme momentálně takřka 400 zakázek. A to je jen počet lidí – každý chce většinou více balíčků. A ty pak posíláme po celé republice. Tady máme nachystanou krabičku do Ústí nad Orlicí,“ ukazuje. „Pak je tu Praha, Příbram a další místa,“ vyjmenovává města kde nudle chtějí a dodává, že nabídku museli stáhnout, aby ji kapacitně stíhali pokrýt. „Lidé jsou ale vstřícní, mají pochopení a nespěchají na to.“

Patrik si ráno přivstane, aby stihl udělat tak dvě, tři dávky těsta ještě před začátkem on-line výuky. „Dám je do ledničky, kde hezky uleží, a pak si postupně odřezávám a vyvaluji je na pláty. Čtyři dávky to už je moc, to bych nestíhal. Na kilo mouky dává deset vajec, přidá špetku soli, trochu vodu a může vypracovávat těsto. Na placku rozválené těsto se potom suší. „Sušíme ho v průvanu, to schne úplně nejlépe, žádný radiátor,“ prozrazuje. Zhruba za hodinku je k tomu, aby se z něj mohly krájet nudličky. „Ty pak necháme ještě sušit zhruba 36 hodin,“ doplňuje ho maminka, a dodává, že z kilogramu mouky vyrobí asi osm, devět balíčku po 120 gramech.

Výrobou a balením do úhledných celofánových balíčků s nápisem Patrikovy domácí nudle to ale nekončí. Výrobce si v rámci možností sám zajišťuje i distribuci. „Teď když je už hezky tak sednu na kolo a rozvážím je na kole po Kostelci nebo i do Lhoty,“ říká školák, který se dva dny věnuje výrobě těsta a následnému ručnímu krájení nudlí a třetí den je už usušené balíčkuje. „Večer pak ještě píšeme lidem, co si objednali, aby věděli, že jsme na ně nezapomněli.“

Reakce lidí jsou prý bezvadné. „Zákazníci, kteří je ochutnali, tak chtějí další. A více. Mnozí nechávají celkem vysoké tuzéry. Jeden pán dokonce nabízel, že mu koupí strojek na nudle, aby je nemusel krájet ručně,“ říká maminka, která je profesí kuchařka.

„Mám nabídku od jednoho pána z počítačové firmy, že pokud nebudu trvat na novém počítači, tak mi sežene nějaký repasovaný. Ten by mi stačil,“ dodává Patrik.

„Nejsme sociálně slabá rodina, že by si musel na počítač sám vydělat, to určitě ne. Samozřejmě, že mu na něj přidáme, ale chtěli jsme, aby si na jeho koupení více podílel a vážil si toho,“ má jasný názor Patrikova maminka, že věc, na kterou si člověk vydělá, má pro něj větší hodnotu.

Až si ušetří na notebook, tak bude ve výrobě pokračovat. Další motivaci má. „Chtěl bych si koupit akční kameru, abych mohl natáčet, když jezdím na kole a v zimě na lyžích. Baví mě stříhání videí, tak když budu mít kameru a počítač, tak budu moci záběry dále zpracovávat,“ prozrazuje své přání a pouští se do válení další placky.