První příspěvek věnoval starosta Trutnova, druhý ve výši 50 000 Kč připojila hned vzápětí majitelka Luční boudy Klára Sovová. Základní škola kpt. Jaroše tak získala zajímavý úvodní vklad do veřejné sbírky, ze které chce financovat výstavbu nové školní horské chaty Bažina. Doufá, že další dárci se budou přidávat.

K založení veřejné sbírky inspirovala ředitele trutnovské školy Jiřího Patáka bezprostředně po požáru solidarita lidí, kteří na Bažině absolvovali lyžařské výcviky, sportovní kurzy či pobyty. „Zájem řady lidí, nejen absolventů a rodičů žáků, ale i z celé republiky nás v takové situaci potěšil. Sami se vyjadřovali, že by chtěli přispět na obnovu chaty. I proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku,“ uvedl ředitel ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově Jiří Paták.

Původní objekt dřevostavby, postavené přibližně v 60. letech ve stylu ruského srubu na základech staré německé chaty, byl majetkem města Trutnov. Radnice ho získala po převratu v privatizačním projektu po společenství architektů Stavoprojekt. Jeho správu zajišťovala ZŠ kpt. Jaroše. Ta před dvěma lety provedla v chatě větší rekonstrukci, při které chata dostala novou kuchyni, okna a vybavení pokojů.

Číslo transparentního účtu ZŠ kpt. Jaroše Trutnov na stavbu nové horské chaty Bažina v Peci pod Sněžkou: 232871948/0600

Náklady na stavbu nové chaty Bažina se odhadují kolem 10 milionů korun. Předpokládané pojistné plnění za požár, který chatu zlikvidoval, by mělo vystačit zhruba na polovinu. Druhou polovinu se pokusí získat škola z veřejné sbírky. „Letos chceme provádět přípravné práce na stavbu s novou projektovou dokumentací, realizovat by se měla v příštím roce. Představa je postavit stejně velkou chatu v podobném duchu tak, aby se do ní vešla jedna třída při lyžařském výcviku,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Vyšetřování trvá

Podle aktuálního sdělení hasičů vyšetřování příčin požáru ještě nebylo ukončeno. Vyšetřovatel pracuje s několika verzemi. „ Jako nejpravděpodobnější se jeví technická závada na elektroinstalaci, případně závada na komínovém tělese,“ sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Školní horskou chatu Bažina v Peci pod Sněžkou u sjezdovky Javor sežehly plameny při večerním požáru v neděli 15. prosince 2019. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů, kteří měli složitou situaci. Zasahovali v těžko přístupném horském terénu, kam se obtížně dostávali. Na místo požáru je vozila Horská služba Krkonoše a při hašení využili vodu zasněžovacího systému sjezdovky Javor.