/FOTO/ Ve Vrchlabí začala ve čtvrtek rekonstrukce Komeského ulice. Uzavření frekventované silnice první třídy si vyžádalo řadu změn v dopravě.

Rekonstrukce Komenského ulice ve Vrchlabí přináší řadu změn v dopravě. | Foto: Jiří Novák

Oprava potrvá do 30. června a týká se také křižovatek s ulicí Slovanskou (u gymnázia) a Pražská. Objízdná trasa pro tranzit směr Trutnov pro vozidla do 3,5 tuny vede z ulice Valteřická ulicí Pražskou směrem do centra, ulicí Slovanskou, Dvořákovou a Českých bratří s napojením na silnici I/14 u restaurace Partyzán. V opačném směru budou vozidla pokračovat ulicí Českých bratří přes Kozí plácek na křižovatku ulic Krkonošská, Pražská, Slovanská a Nádražní.