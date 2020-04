„Město Náchod nám velmi pomohlo na začátku tohoto krizového období. Vedení města reagovalo profesionálně a velmi rychle zajistilo ochranné pomůcky pro zajištění bezpečného provozu teplárny Náchod a společného podniku. Proto jsme hledali možnost, jak se městu a jeho obyvatelům odvděčit. Velice se nám líbí myšlenka rouškomatu, který originálním způsobem řeší přístup k rouškám. Zároveň je charitativním projektem, takže pomáhá dvakrát,“ uvedl Jiří Šimek, jednatel společnosti innogy Energo.

Ten zároveň připomněl, že teplárna Náchod v těchto dnech také zajišťuje životně důležité dodávky tepla a teplé vody pro Oblastní nemocnici Náchod, která zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli.

Zajištění pro lidi v první linii

„Skutečně se město snažilo jednat velmi rychle a hned v počátcích vyvinulo nemalé úsilí v zajištění ochranných prostředků pro pracovníky klíčových subjektů. Vedle příslušníků integrovaného záchranného systému, lékařů, lékárníků, sociálních pracovníků a dalších, a v neposlední řadě i pro zaměstnance teplárny Náchod. Ve velmi krátké době poskytlo město do teplárny 100 respirátorů, 400 roušek a dezinfekci pro první dny epidemie,“ potvrdil náchodský starosta Jan Birke.

Roušky bude mít město k dispozici pro zásobování svého rouškomatu, který je umístěn v podloubí budovy radnice na Masarykově náměstí u vstupu do budovy. Přístroj se od zahájení svého provozu těší velkému zájmu veřejnosti a umožňuje lidem z Náchoda a okolí snadný přístup k nedostatkovým rouškám za symbolickou cenu.

V provozu je od pondělí 30. března a od té doby vydal už více než 28 tisíc roušek. V nabídce jsou dva druhy balení jednorázových roušek - po dvou nebo čtyřech kusech. Jedna rouška tak vyjde na pouhých 5 korun. Odběr je omezen na maximálně pět balení na jeden nákup.

Pomáhají i dárci

„Od začátku projektu se nám hlásí celá řada dárců, kteří nám věnují nemalé finanční částky právě na nákup roušek. Proto jsme se rozhodli nabídnout je občanům v rouškomatu za symbolickou cenu. Výtěžek z prodeje roušek věnujeme na nákup pomůcek pro klienty Městského střediska sociálních služeb Marie jako jsou například zvedáky pro imobilní občany," dodal starosta Birke.

Od pondělí 20. dubna bude provozní doba automatu kopírovat provozní dobu městského úřadu, tj. v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 13.30 hodin.

Jiří Řezník