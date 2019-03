Červenokostelečtí si letos připomenou několik významných událostí. Zdejší Vlastivědný spolek proto shání například fotografie, dopisy a další dokumentaci týkající se některých událostí či známých osobností.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Jednou z významných událostí bylo pořádání Velké krajinské výstavy v roce 1899 v Červeném Kostelci. Ta svým rozsahem přesahovala samotné území města. Letos také uplyne 140 let od narození Josefa Doležala, zakladatele grafických závodů. Místní si připomenou i 110 let od narození a 40 let od úmrtí známého červenokosteleckého malíře, grafika, krajináře, portrétisty, karikaturisty, publicisty a účastníka zahraničního odboje Jindřicha Křečka - Jituše.