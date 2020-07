Od soboty 4. července společnost GW Train Regio (GWTR) ve spolupráci s polskou společností Koleje Dolnośląskie (KD) spouští provoz vlaků na trase Adršpach - Teplice nad Metují - Meziměstí - Wałbrzych.

Vlak do Polska jezdí každý den od července do 29. srpna 2020. | Foto: GW Train

Vlaky budou jezdit dvakrát denně o víkendu, zatím jsou psané do 29. srpna. Spoje byly zavedené především kvůli polským turistům mířícím do Adršpachu, ale mohou je využít i Češi k výletům do Polska. Z Adršpachu budou vlaky vyjíždět v 9:14 a 18:49 hodin, v opačném směru pojedou z Wałbrzychu v 7:59 a 16:36 hodin. Jízdní řád najdete na webu gwtr.cz.