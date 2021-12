Záměr postavit unikátní a velkolepou stavbu je přitom stejně starý jako turisty hojně navštěvovaná stezka v oblacích. Stavba byla totiž do územního plánu obce zanesena už v roce 2014. Podle tehdy zpracovaného posudku, který vypracovala firma najatá investorem (firmou Sněžník a.s.), nezasáhne lávka výrazně do území. „Velikost zastavěné plochy je minimální,“ je uvedeno v dokumentaci.