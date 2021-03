"Celkem tak hasiči zlikvidovali včera v Dobřenicích 125 tun ptáků, dnes na dalších stanovištích, kam se přemístí, to bude 75 tun," hlásí reportér Deníku.

Na místě bylo nutné připravit dekontaminační stanoviště pro zasahující hasiče i techniku. Zásah byl technicky i časově náročný, z Dobřenic se přesunou jednotky do Zábědova u Nového Bydžova, pak do Chudonic.

Po vyklizení hal od kachen hasiči objekty začali dezinfikovat. "V úterý ráno se do Dobřenic ještě část jednotek vrátí, aby dodělala dezinfekci zbylých hal a odvezla techniku," řekla mluvčí. Současně hasiči začnou v úterý ráno chystat likvidaci chovu v Zábědově u Nového Bydžova, kde je asi 16.000 kachen. Likvidace by tam mohla začít v úterý dopoledne.

Na likvidaci a jejím zajištění dnes pracovalo asi 70 hasičů a dalších zhruba 30 veterinářů, policistů a pracovníků firmy Perena, jíž chov patří. Kachny se usmrcovaly v kontejnerech s oxidem uhličitým. Auta je pak odvážela do asanačních podniků, například v Žichlínku na Orlickoústecku či Věži na Havlíčkobrodsku.

Od rána pracujeme v Dobřenicích na likvidaci chovu drůbeže s výskytem ptačí chřipky. Na místě bylo nutné připravit dekontaminační stanoviště pro zasahující hasiče i techniku. Zásah je technicky i časově náročný, z Dobřenic se přesunou jednotky do Zábědova, pak do Chudonic. pic.twitter.com/jriMfqlgPb — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) March 22, 2021

Státní veterinární správa potvrdila výskyt ptačí chřipky v Královéhradeckém kraji v pátek.

"Hasiči pomohou s likvidačními pracemi v chovech zasažených ptačí chřipkou. Krajská veterinární správa požádala hasičský záchranný sbor o spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací v chovech zasažených ptačí chřipkou v Dobřenicích, Novém Bydžově – Zábědově a Chudonicích," uvedla mluvčí HZS Králvoéhradeckého kraje Martina Götzová.

Nemoc se objevila ve dvou komerčních chovech chlumecké firmy Perena v Dobřenicích a Novém Bydžově - Zábědově. V těch se aktuálně nachází v součtu asi 40 tisíc kusů kachen. Jde o vůbec první komerční chovy v Česku, které byly letošní vlnou ptačí chřipky zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny.

Za víkend už tu hasiči provedli první personální i technická opatření – vyžádali si součinnost příslušníků ze Záchranný útvar HZS ČR, připravili techniku a zajistili dostatek osobních ochranných prostředků.

"Naše činnost byla zahájena v pondělí ráno v Dobřenicích. Počítá se s nasazením minimálně 35 příslušníků hasičského záchranného sboru, budou spolupracovat s pracovníky krajské veterinární správy, Policií ČR a zaměstnanci místní firmy. Na místě bude potřeba zajistit mimo jiné i stanoviště dekontaminace techniky a osob, pro tyto účely vyjede ze stanice Náchod souprava pro dekontaminaci osob," dodala mluvčí hasičů.

Zatímco vloni ve Slepoticích na Pardubicku byla drůbež usmrcena plynem přímo v halách, v Dobřenicích na Hradecku musí hasiči kachny vynášet ven a dávat je do speciálního kontejneru, kde teprve bude drůbež usmrcena. „Konstrukční řešení zdejších hal neumožňuje, aby se zplynování uskutečnilo v nich. Proto hasiči vynášejí drůbež ven a ukládají ji do speciálního kontejneru, kde teprve poté bude plyn použit,“ informovala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová a dodala, že na zásahu v Dobřenicích se podílí zhruba 60 lidí: „Jedná se o příslušníky Integrovaného záchranného systému. Jen hasič. Je tu 35. A to jak z obou centrálních stanic v Hradci Králové, tak i z Náchoda a pomoci nám přijeli i kolegové z Hlučína.“ Podle Martiny Götzové je nyní složité odhadnout, jak dlouho bude zásah v Dobříně trvat.

V součtu 40 tisíc kachen

Ohnisko okolo farmy Dobřenice bude mít přesah do Pardubického a ohnisko okolo farmy Zábědov do Středočeského kraje. „Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala okamžitě opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Zbývající drůbež v chovu bude utracena, kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

V Dobřenicích začala likvidace 40 tisíc kusů drůbeže nakažené ptačí chřipkouZdroj: Deník/Petr Vaňous

V rámci mimořádných veterinárních opatření bude omezen pohyb drůbeže do a z pásem a provedeny soupisy chovů drůbeže.

„Chtěl bych velmi apelovat na chovatele komerčních chovů drůbeže, že striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu, “ zdůraznil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Na přesnější informace od veterinářů zatím čeká starosta Dobřenic Vladimír Gabriel. "Jen v naší obci máme zhruba 40 malochovů drůbeže. Zatím nevíme, zda budou muset být utracené všechny kusy. S vybíjením drůbeže by se podle prvních informací mělo začít v pondělí," řekl Deníku starosta Dobřenic. Veterináři mají na místo dorazit v pátek v jednu hodinu odpoledne.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny.

Ptačí chřipka se začala šířit po Evropě už koncem loňského roku, kdy se objevila v Nizozemí a Německu. Jde o kmen H5N8, který je velice nakažlivý mezi zvířaty, ale dosud nebyl v Česku naznamenám jeho přenos na člověka. V posledních měsících se nemoc šíří po celé Evropě a nevyhnula se ani České republice. K dnešnímu dni se potvrdil výskyt ptačí chřipky už ve více než polovině všech krajů v České republice.