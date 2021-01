Při vrcholu druhé vlny pandemie bylo v regionu loni na podzim v jeden čas nemocných maximálně něco přes osm tisíc. Přesto se ze statistik dají vyčíst i nadějné zprávy. V tomto týdnu o něco klesly denní přírůstky nakažených, ani jednou nepřibylo za jeden den více než tisíc nakažených

. V minulém týdnu se to přitom stalo hned pětkrát. Pokud nezačnou denní přírůstky znovu narůstat, měl by v nejbližších dnech začít klesat i počet nemocných. Uzdravovat by se měli začít lidé, kteří byli pozitivně testováni na začátku měsíce. Zlepšení se naopak ještě nějaký čas nedá očekávat v počtech úmrtí. Za poslední týden v kraji zemřelo v souvislosti s koronavirem 79 lidí.

I přes to, že přírůstky pozitivních začínají pomalu klesat, Královéhradecký kraj na tom stále není v porovnání s dalšími regiony vůbec dobře. Například v okrese Trutnov se v posledních sedmi dnech šířil covid vůbec nejrychleji z celé země. Pozitivně testován byl za poslední týdne v průměru každý 88. obyvatel Trutnovska.