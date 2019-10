VIDEO: Velké stěhování v safari. Ošetřovatelé přesouvají přes 140 zvířat

Více než 140 zvířat, mezi nimiž jsou žirafy, zebry či několik druhů antilop, převážejí v těchto dnech pracovníci Afrického safari Josefa Vágnera ve Dvoře Králové nad Labem na jejich zimoviště. Ve stájích v zázemí zahrady nebo v expozicích v návštěvnické části safari parku zůstanou do jara příštího roku. „Za ta léta už víme, že každé stěhování vyžaduje hlavně sehraný tým lidí, z nichž každý přesně ví, co musí udělat, aby vše klaplo," říká zoolog Luděk Čulík. V letošním roce mají pracovníci zoo stěhování o trochu snadnější než v předchozích letech, a to díky nově postavenému zimovišti, které těsně sousedí se safari.

Ošetřovatelé v dvorském safari parku nahánějí stádo oslů somálských do zimoviště. | Foto: Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové nad Labem