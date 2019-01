Česká Třebová – V České Třebové bude další logistické centrum na ploše 4000 metrů čtverečních. Firma CFS Česká Třebová se zabývá přepravou zboží z námořních kontejnerů nejen po Evropě. Novinářům to potvrdil starosta Jaroslav Zedník.

Kontejnerové překladiště ve městě od roku 2013 provozuje firma Metrans.

Město v minulosti prodalo firmě Metrans pozemky a má na ně předkupní právo. Metrans se rozhodl část svých pozemků prodat novému investorovi, což radnice musela schválit a zároveň si znovu smluvně zajistit předkupní právo.

Nadměrné dopravy se starosta nebojí. Město očekává, že v září začnou krajští silničáři společně se Správou železniční dopravní cesty rozšiřovat tunely vedoucí do průmyslové zóny na dva jízdní pruhy, dosud jsou jednosměrné. Práce potrvají patrně do zimy. To by podle Zedníka mělo dopravu vyřešit.

Jiné obce si naopak na kamionovou dopravu stěžují. Kraj ji proto hodlá usměrnit, aby velká vozidla nejezdila kolem zámku v Litomyšli a přes malé obce na trase silnic druhé a třetí třídy.

Od září bude zákaz platit pro vozy nad 12 tun. Uzavírka tunelů navíc stejně řidiče donutí jezdit po I/14, jinak se do logistické zóny nedostanou. Přes Litomyšl podle Zedníka jezdí tak deset procent kamionů, jejichž řidiči si nedají říct. „Budeme je upozorňovat, že je tu nové značení, pak přijde pár pokut a bude to v klidu, tak bych to viděl já," řekl Zedník.