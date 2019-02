Východní Čechy, Špindlerův Mlýn - Dvoudenní přehlídka největších světových hvězd alpského lyžování, která se 8. a 9. března vrátí po osmi letech do krkonošského horského střediska, vyjde organizátory ze Skiareálu Špindlerův Mlýn na pořádný balík.

Jedničkou letošní sezony je Američanka Mikaela Shiffrinová. Před osmi lety debutovala ve Světovém poháru, den před svými 16. narozeninami, ve Špindlerově Mlýně. V březnu se tam vrátí v roli velké hvězdy. | Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

"Rozpočet sahá ke čtyřiceti milionům korun," prozradil Deníku šéf organizačního výboru Světového poháru ve Špindlerově Mlýně Max Gottfried. Například jen za prize money, tedy odměny závodnic za umístění, vysází 240 tisíc švýcarských franků, v přepočtu pět a půl milionu korun.



ODMĚNY BERE I TŘICÁTÁ V POŘADÍ

Částky určují regule Mezinárodní lyžařské federace FIS, které pořadatele zavazují odměnit třicet nejlepších žen v každém závodě. Ve Špindlu se pojedou dva. V pátek 8. března obří slalom, v sobotu 9. března slalom. Vítězce jednoho závodu přiteče na konto 45 tisíc švýcarských franků, což je podle aktuálního kurzu České národní banky 1 016 235 korun. Druhá si odveze z Krkonoš šek na 20 tisíc švýcarských franků (452 tis. Kč), třetí 10 tisíc (226 tis.). Desátá v pořadí bere 1800, dvacátá 1000 a poslední honorované, třicáté místo, představuje odměnu 500 švýcarských franků (11 tisíc korun).



Další ranec zaplatí organizátoři za pobytové náklady závodnic a jejich doprovodných týmů. Ve Špindlu bude startovat 75-80 lyžařek. Světová elita navíc mívá specifické požadavky. "Řešíme například skladovací prostory. Ti nejlepší si toho jednoduše vozí nejvíce," poukázal na rozsáhlé vybavení špičkových lyžařek. "Všem účastníkům se snažíme vyjít vstříc. Chceme, aby se k nám rádi vraceli a na Světový pohár ve Špindlerově Mlýně vzpomínali jako na krásnou akci, ve výjimečném prostředí a s profesionální péčí organizátorů. Chceme se prostě předvést co nejlépe," řekl šéf organizačního výboru.

Přípravy na globální sportovní akci jsou v závěrečné fázi. "Dohodnuti jsou dodavatelé od ubytování a catering až po logistiku či odvoz odpadků. V plném běhu je komunikace s jednotlivými týmy i Mezinárodní lyžařskou federací. Úplné finále nastane od 25. února, kdy začneme budovat zázemí pro samotný závodní víkend," upřesnil Gottfried.

SPECIÁLNÍ AUTOBUSY Z HRADCE, PARDUBIC, PRAHY

Kdo si nestačil zajistit ubytování v plném Špindlerově Mlýně na závody Světového poháru žen v obřím slalomu a slalomu, nemusí se obávat, že by přišel o velkou sportovní událost, na kterou poutá Ester Ledecká. Vstupenky pořád jsou.

Organizátoři ze Skiareálu Špindlerův Mlýn vypraví na oba dny, 8. a 9. března, speciální dálkové autobusové linky z Hradce Králové, Pardubic, Prahy, Mladé Boleslavi a Pardubic, včetně zpátečních spojů. "Příští týden k tomu zveřejníme na webu bližší informace. Bude možné nastupovat i na místech po trase," upozornil na novinku ředitel mítinku Max Gottfried.



V průběhu Světového poháru výrazně posílí ve Špindlerově Mlýně hromadnou dopravu, která bude pendlovat ve městě i přímo do Svatého Petra. "Připravíme maximální množství kapacit a odstavných ploch na parkování. S Policií ČR jednáme rovněž o umístění odstavného parkoviště už před Špindlem, například ve Vrchlabí, odkud bychom sváželi diváky autobusy. Musíme být připraveni co nejlépe na veliký nápor lidí, kteří na Světový pohár přijedou. Nicméně si myslím, že 90 procent návštěvníků, kteří dorazí auty, místo k parkování ve Špindlu najdou," uvedl.



ZLATÁ VIP VSTUPENKA ZA 72 TISÍC

Podle něj lyžařské středisko ve Svatém Petru může pojmout denně maximálně 13 tisíc diváků. Na tribunách je kapacita tři tisíce, do public zóny se může napěchovat až deset tisíc diváků za den. Kvůli velkému zájmu organizátoři dodatečně zvětšovali kapacitu tribuny v cílovém prostoru o dalších 600 míst. Více volných vstupenek zůstává na páteční obří slalom. "Je to všední den, kdy se jezdí Světový pohár běžně. Určitě by ale bylo pro diváky lepší mít oba závody o víkendu. Termíny ovšem určuje Mezinárodní lyžařská federace," vysvětlil Gottfried.



Vstupenky stojí kolem trati 99 Kč, na hlavní tribunu v cílovém prostoru 790 Kč. Prodávají se i lukrativní VIP balíčky. Dvoudenní Gold ticket pro dvě osoby vyjde na závratných 72 600 Kč, jednodenní Silver na 14 520 Kč.





Ubytovací kapacity ve Špindlerově Mlýně se rychle naplnily, i přesto, že hoteliéři našponovali ceny jako v nejexponovanějším silvestrovském termínu. "Špindl je plný, na období Světového poháru už hledáme pro návštěvníky volná místa v okolí Vrchlabí," potvrdil abnormální zájem Martin Jandura z infocentra Špindl.INFO, majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com.

Přesto lze i při troše štěstí najít lůžko přímo ve Špindlu. "Zájem o ubytování na Hromovce je obrovský. I když ještě máme volná místa, moc jich už nezbývá," sdělila Petra Lešová z Hotelu Hromovka, jehož provozovatelem je Alexandr Bílek. Rezervace se rychle naplňují například už i v Albisu ve Vrchlabí Herlíkovicích, přestože jde o ubytování, které je vzdáleno od dějiště Světového poháru zhruba deset kilometrů.

PROJEKT S JASNOU

Organizátoři už úspěšně prošli sítem kontrol Mezinárodní lyžařské federace. Ta poslední, velmi důležitá snow control kvůli zajištění sjezdovky, je čeká kolem 20. února. Pak už si budou jen přát příznivé počasí.



"Jsme hlavně velmi šťastní, že se povedlo pro letošní rok dostat Světový pohár do Čech. Je to velmi složité, protože hlavní zázemí má lyžování logicky v alpských zemích a jsou střediska, kde se konají závody každoročně. Dostat se do několika volných termínů není jednoduché i proto, že zájemců je velké množství. Naší snaze pomohl společný koncept se Slovenskem, v němž jsme nastínili možnost střídání pořadatelství mezi Špindlerovým Mlýnem a slovenskou Jasnou. Na Slovensko se Světový pohár vrátí v roce 2021 a pevně věřím, že v letech následujících opět zabojuje také Špindlerův Mlýn," řekl šéf organizačního výboru Max Gottfried.