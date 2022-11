Ikona se vrátí. Lízátka mají stát už před Vánoci, pokud to nezhatí počasí

Případem se teď zabývá policie. „Provádíme nezbytné úkony na místě činu, jako je ohledání místa a zajištění stop. Budou provedeny výslechy osob a zajištěny kamerové záznamy. V tuto chvíli věc prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci neznámým pachatelem,“ komentuje samé počátky vyšetřování mluvčí policistů Eliška Majerová s tím, že pachateli hrozí až rok vězení.

Auta sloužila ukrajinským rodinám

Po rušné hradecké tepně chodí kolem připomínky ruského řádění na Ukrajině lidé, řada z nich se zastaví, prohlédne si vraky a přečte příběh konkrétního auta na informačním panelu. Auta ještě před pár měsíci sloužila běžným ukrajinským rodinám.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Smyslem výstavy je vyvolat emoce. Už při jejím instalování nám chodili lidé nadávat, proč nevystavujeme třeba syrské vraky, proč právě Ukrajina, že Ukrajiny mají plné zuby,“ popisuje Bureš. Následné poškození expozice ho ale nemile překvapilo. „Je to projev názoru nebo pohledu veřejnosti. Je ovšem škoda, že to ti lidé vyjadřují tímto způsobem. Většina lidí ale chápe, že Ukrajina je polštář mezi námi a Ruskou federací, že tam bojují i za nás,“ dodává.

V hradeckém kraji přibylo namol opilých řidičů. Policie přitvrdila kontroly

Lidé na vraky kladou květiny, zapalují svíčky. Řada lidí se při pohledu na hmatatelné svědectví hrůz války neubrání slzám. „Jsem ráda, že se takhle ukazuje, co se na Ukrajině děje. Je to hrozné, když to člověk vidí,“ přiznává seniorka Michaela Schovánková z Hradce Králové. Tuzemské vandaly pak odsuzuje. „Lidi se chovají hrozně, vůbec si neuvědomují, co je válka za hrůzu,“ konstatuje.

Podobný názor má i Hradečan Lukáš. „Dotýká se to nás všech, není to zas tak daleko. Tohle je minimálně dobré pro ty lidi, kteří se schází na náměstích a říkají věci, které říkají. Jak to může někdo ještě poničit tady u nás, tomu nerozumím vůbec, prostě vandalové,“ poznamenává.

Ruské barbarství

Stížnosti na samotnou výstavu zaznamenali i na hradeckém magistrátu. „Je mi z toho smutno. Podobné výstavy vyvolávají různé emoce, ale ničit je, to je pro mě barbarství. Přitom právě na ruské barbarství ta expozice upozorňuje,“ myslí si primátorka Hradce Pavlína Springerová.

Poškození putovní výstavy organizace Paměť národa, která mimo jiné zaznamenává vzpomínky svědků přelomových událostí minulého století, odsoudil i ředitel hradeckého Muzea východních Čech Petr Grulich. „K demokracii patří svoboda slova, ale demokracie není anarchie a nelze připustit, aby se příznivci mezinárodně odsouzeného agresora snažili umlčet nebo zastrašit své okolí. To jsme si jako národ už jednou zažili – od henleinovců v létě 1938. Tehdy jsme si to nechali líbit a víme, jak to skončilo,“ připomíná historik.

Smrtelná nehoda u Dobřenic. Za podivných okolností tu zemřel starší cyklista

Putovní výstava Příběhy z Ukrajiny má být na hradeckém náměstí do 6. prosince. Pak se má stěhovat do Olomouce. „S tím poškozením si musíme nějak poradit. Musíme zajistit, aby se o vraky někdo nezranil, teď tam jsou ostré hrany. Předtím byly dveře aut zavařené, aby se do nich nikdo nedostal, teď jsou vytržené. Doufáme, že další poškození už nenastane,“ věří Bureš.