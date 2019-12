Pokud vás napadá otázka, proč se mše nekonala přímo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v areálu věznice, pak vězte, že ten byl po zrušení kartuziánského řádu znesvěcen a bohoslužby se v něm tudíž podle kanonického práva konat nemohou.

Mnozí z přítomných si našli cestu k víře až za mřížemi. To je i případ Štefana V., který se hlásí k adventistům. „Díky víře si uvědomuji, co jsem dělal špatně, ukazuje mi cestu do nového života,“ říká a dodává: „Poté, co mi umřela maminka už venku nikoho nemám, křesťané jsou teď má rodina.“

Aby si odsouzený mohl s jedním z vězeňských kaplanů promluvit, nemusí být věřící, stačí písemná žádost. „Nemusíme si s odsouzenými povídat jen o duchovních věcech. Vedeme hovory o životě tady i venku,“ vysvětluje adventistický kaplan Pavel Zvolánek. Společně s ním byli na bohoslužbě přítomni ještě katolický kaplan Zbyněk Pavienský a farář Československé církve husitské Aleš Tomčík.

Vánoce jsou období, které vězni snášejí hůře. „Obraz Vánoc mají spojený s rodinou, která se sejde u stromečku. To tady nejde,“ vysvětluje katolický kaplan Zbyněk Pavienský, co s odsouzenými v těchto dnech rozebírají. Všichni tři duchovní se shodují na tom, že některým skutečně víra může pomoci s návratem ke spořádanému životu. Aleš Tomčík nyní doufá, že jednomu z jeho svěřenců vyjde žádost o podmínečné propuštění. Kdy jindy než o Vánocích věřit dobro.

Mši hrou na harfu a zpěvem doprovodil Radek Hanuš, na housle přišel zahrát Pavel Jandejsek. Na poslední dvě písně se k nim připojili i muzikanti z vězeňské kapely Valda gang.