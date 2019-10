Od pátku 1. listopadu začne v Úpici fungovat městská policie. Radnici se povedlo obsadit místa čtyř strážníků. Jejich velitelem je bývalý profesionální voják. Čtyři civilní zaměstnanci budou dohlížet na kamerový systém ve městě.

Nový úpický starosta Petr Hron prosazoval zřízení městské policie. Tento cíl se mu podařilo zrealizovat. Úpice bude mít od pátku 1. listopadu čtyři strážníky a jejich velitele. | Foto: archiv Deníku

S cílem uklidnit situaci ve městě vyšle radnice od pátku do ulic vlastní strážníky. Bude to poprvé od 90. let, kdy v Úpici existovala městská policie. „Vím, že to není všelék, zřízení městské policie určitě nevyřeší všechny naše problémy,“ říká starosta Úpice Petr Hron. „Ale je to součást opatření, která mají pomoct ke zlepšení bezpečnostní situace v Úpici tak, aby lidé neměli strach, nebáli se chodit večer po ulicích,“ dodává.