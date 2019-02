Královéhradecko, Robousy - „Určitě bych uvítal v Jičíně prodejnu s nábytkem nebo zemědělskou technikou, ale plánovaný záměr je blízko zástavby rodinnými domky a je tam rozhodně málo místa,“ soudí obyvatel Robous Jaroslav Buchar o výstavbě obchodů a skladových hal na okraji Robous při příjezdu do Jičína.

Tradiční motocyklový závod v Jičíně. | Foto: Josef Hlaváček

Více než dvě stě lidí sdílí jeho názor a přidalo podpisy k petici proti realizaci stavby obchodního areálu firem JYSK a HECHT.

Parcely, na kterých mají prodejny stát, patří soukromým vlastníkům a v územním plánu města jsou rezervovány pro občanskou vybavenost. Podle petentů ale osm metrů vysoké halové prodejny, otevřené sedm dní v týdnu, sem nepatří.

Místní se obávají, že haly na celkové ploše 1800 metrů čtverečních s přilehlými parkovacími plochami naruší ráz krajiny i klidovou obytnou zónu. Obávají se zvýšeného provozu a tím zvýšené koncentrace motorových zplodin, větší hlučnosti, prašnosti a také znehodnocení svých nemovitostí. Proto navrhli městu, aby jednalo s developerskou firmou Traxial, která projekt zaštiťuje, o přemístění záměru do vybudované obchodní zóny.

Menší obchod, méně emisí, méně hluku. Místní se nebrání v dané lokalitě vybudování mateřské školy, školy, menšího obchodu nebo třeba ordinací lékaře.

Petici obyvatelé Robous a Moravčic adresovali jičínské radnici.

„Investorovi jsme nabídli náhradní pozemky v průmyslové zóně a volný pozemek města směrem na Popovice. Jednání je plánováno na začátek února,“ uvedl starosta Jan Malý k požadavku satelitní obce. Schůzka se má uskutečnit v tomto týdnu.

Další petice obyvatel se 150 podpisy žádá zrušení motocyklových závodů Ceny města Jičína, které se odehrávají částečně v obydlené části Jičína, lokalitě Na Letné. Místní upozorňují na velký hluk, nemožnost příjezdu záchranných složek a nedodržování časového harmonogramu.

Stížnost obyvatel projednala radnice s předsedou pořádajícího Automobilového klubu Český Ráj Jičín Daliborem Vikem. „Slíbil, že sobotní část zkrátí. Pokud jde o dostupnost lékařské péče, tak na třech místech mají stanoviště sanitky, navíc jsou organizátoři napojeni na záchranný systém. Pokud jde o hluk, ten nelze redukovat,“ říká k stížnosti, která doputovala na městský úřad v Jičíně, starosta Jan Malý. Až organizátoři přijmou příslušná opatření, poté radní Jičína rozhodnou o konání či zrušení akce.

Soutěž motocyklů Cena města Jičína by se letos měla uskutečnit se zkráceným sobotním programem, plánována je na 7. až 9. června.

Historie závodů silničních motocyklů v Jičíně spadá do období těsně po druhé světové válce. První zprávy jsou z roku 1949, kdy se závodilo přímo v ulicích města, nicméně doslova legendární se stal Jičín od roku 1952, kdy se konal první závod na bezmála patnáctikilometrovém okruhu v Českém Ráji, který dostal příznačný název „Cena Prachovských skal", jež byl koncem šedesátých let minulého století změněn na „Cena ČSR“. Závod se stal za dobu svého trvání doslova kultovní záležitostí v Československu. V roce 1976 byl okruh shledán velmi nebezpečným a na další léta zcela osiřel. Ne tak závody v Jičíně…. Již v roce 1978 burácely v Jičíně motocykly opět. Na nově budovaném obchvatu tehdy postavili pořadatele krátkou trať, která vedla vesnicí Robousy. Současný závodní okruh měří 3 300 metrů s proměnlivou šířkou od 4 do 12 metrů a letos ho pořádá AMK popáté.