Nová Ves – Tříleté dítě na motorce? Podle ředitele jednadvacátého ročníku motocrossového závodu, který se v sobotu konal v obci, prý pěkná podívaná. A především velký zážitek jak pro diváky, tak pro jezdce. V několika kategoriích v Nové Vsi poměřili své síly dospělí i děti.

„Nejmladšímu závodníku byly tři roky, nejstaršímu 64 let," prozradil Jan Cerman.

Trať byla podle jeho slov náročná. „Hlavně pro děti. Měřila 700 metrů," popisoval.

Počasí závodu nepřálo. Letos už potřetí. Proto podle Jana Cermana dorazilo „pouhých" třiašedesát závodníků.

„Přišlo i méně diváků. Bylo jich zhruba dvě stě," řekl.

Ačkoli se na dráhu snášel déšť, větší komplikace nenastaly. „Závod se naštěstí obešel bez zranění. Vše proběhlo doslova luxusně a všichni se dobře pobavili," komentoval.

Kromě této skutečnosti těší Jana Cermana i další věc. Jeho syn Matěj se v jedné z kategorií umístil na třetím místě. „Samozřejmě jsem hrdý. Vzhledem k tomu, že jsem nezávodil já sám, mám radost, že se syn umístil," prozradil potěšeně.

A nadšení jsou i rodiče třináctiletého Jiřího Mergance z Doudleb nad Orlicí. Ten se umístil na prvním místě v kategorii speciál pionýr.

Vrací se rádi

„Syn začal závodit právě díky Velké ceně Nové Vsi, zhruba v sedmi letech. Byl to jeho první závod," popisuje Jiří Merganc starší.

Nyní se jeho syn zúčastňuje zhruba tří závodů do měsíce. „Má úspěchy. Nyní přestoupil do vyšší kategorie, tak se to trochu změnilo, ale je to jeho velký koníček," popisuje.

Velkou cenu Nové Vsi proto nechtějí nikdy vynechat. „Rádi se sem vracíme," dodává Jiří Merganc starší.