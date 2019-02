Královéhradecko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Dvůr Králové je bez místostarosty. Na pozici v zastupitelstvu rezignoval Dušan Sedláček dosud odpovědný za odbory výstavby, plánování a životního prostředí.

Dvůr Králové nad Labem | Foto: Archiv

„Nepodařilo se mi s vedením města najít společnou cestu v otázkách životního prostředí a řízení městského úřadu,“ uvedl v rezignaci dnes už bývalý místostarosta. Sedláček skončil i jako zastupitel. Jeho místo zaujal Josef Pojezdný, který na kandidátce Šance pro Dvůr skončil jako první náhradník. Zároveň se stal i novým členem rady města.

Do Jičína putovalo 260 pohádek

Jičín - V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně byli v pátek oceněni účastníci literární soutěže, která byla vyhlášena v rámci 27. ročníku festivalu Jičín - město pohádky a 50. výročí kreslené pohádkové postavy loupežníka Rumcajse. Na téma Příběhy o skřítcích, zvířátkách a dalších bytostech z Rumcajsova revíru dorazilo 260 prací z celé republiky i Německa. Zaslané příspěvky byly rozděleny do třech kategorií, ceny malým spisovatelům předali mimo jiné také režisér Václav Vorlíček a také patron pohádkového festivalu Jiří Lábus.

Vzpomenuli na T. G. Masaryka

Náchod - Uplynulo 80 let od úmrtí T. G. Masaryka, politika, filozofa i pedagoga, a po němž se jmenuje jedna z náchodských škol. „Masaryk říkal, že státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly. Můžeme tento Masarykův citát vztáhnout i na oblast našeho školství a usilovat o to, aby v našich školách byla vždy přítomna poctivost, pracovitost, demokratické ideje, tolerance k názorům druhých - hodnoty, které můžeme právem spojovat s epochou, do které se T. G. Masaryk tak významně zapsal,“ říká místostarosta Náchoda Miroslav Brát.