V josefovské pevnosti byl radioaktivní materiál, šlo naštěstí o cvičení

/FOTOGALERIE/ "Přijeďte, rychle! Do pevnosti v Josefově. Leží tu člověk, nehýbá se - asi je zraněný. A kousek od něj je nějaký oranžový váleček a na něm takový ten symbol radioaktivity." Tak nějak by mohl znít oznamovatelův popis události, kterou by hlásil na dispečink hasičů. Naštěstí zraněný člověk byl jen figurant a ani symbol radiokativity nebyl nebezpečný.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Profesionální hasiči z jaroměřské stanice prováděli v josefovské pevnosti taktické cvičení při nálezu zdroje ionizujícího záření. Takový zásah by se řadil do kategorie radiační havárie. | Foto: Tomáš Vojtíšek / HZS KHK