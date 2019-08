Dnes, krátce po druhé hodině ranní, se na operačním středisku královéhradeckých záchranářů rozezněl alarm, oznamující otevření babyboxu, umístěného na stěně budovy ředitelství krajské záchranky. Pohledem na obrazovku záchranáři zjistili, že se nejedná o žert nebo planý poplach, protože v prostoru babyboxu bylo jasně vidět dítě, zabalené v peřince.

Na místo byla z hradeckých základen okamžitě vyslána nejbližší dostupná posádka rychlé zdravotpnické pomoci spolu s lékařem v setkávacím systému. Zdravotníci ihned po příjezdu vyzvedli dítě z boxu a umístili jej do sanitky. V průběhu prvního vyšetření zjistili, že se jedná o zdravého chlapečka krátce po narození. Malý pacient nejevil známky žádné zdravotní komplikace, záchranáři jej proto zabalili, aby mu zajistili tepelný komfort a převezli jej do nemocnice. Nalezený chlapec byl po dvou holčičkách třetím dítětem, odloženým do babyboxu v Hradci Králové.

Že je dítě v pořádku, potvrdil ve svém vyjádření i zakladatel babyboxů Ludvík Hess. "Pracovnice záchranky mi potvrdila, že je to novorozený klučík na první pohled zdravý, vážící 3290 gramů, oblečený v body. Jirka je třetí královéhradecké děťátko z babyboxu, po dvou holčičkách první klučík, patnácté letošní, 85. kluk celkově. Pojmenoval jsem jej po Jiřím Maškovi, s nímž jsme hradecký babybox 19. září 2011 otvírali," napsal Hess. Jiří se stal 195. dítětem, které někdo odložil do jednoho ze 76 českých babyboxů. Naposledy byl babybox využit minulý měsíc v České Lípě. Také tam někdo odložil malého chlapečka.

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm. Ten upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Také v Nymburce je babybox umístěn mimo ruch velké ulice.