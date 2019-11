Studenti Univerzity Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové spojili síly a postaví na Ulrichově náměstí zeď z papírových krabic. Stejnou, jaká před třiceti lety symbolizovala odhodlání místních připojit se k revolučnímu kvasu napříč republikou. „Asi dvacet metrů dlouhá zeď tehdy vyrostla, aby od sebe symbolicky oddělila moc komunistickou od sídla městského národního výboru a bezpečnostních orgánů na protější straně náměstí. O rekonstrukci této historické události se pokusíme ve dnech 11. až 19. listopadu 2019,“ říká v této souvislosti rektor UHK Kamil Kuča.

Přání po letech

„Krabice, ze kterých byla tehdy zeď postavena, byly popsány požadavky a výzvami demonstrujících, vtipnými hesly a různými hláškami. Při letošní akci bychom ovšem chtěli cílit spíše na osobní stránku života obyvatel města. Vyzýváme proto Hradečáky, aby přinesli svou vlastní krabici s osobním vzkazem, vzpomínkou či přáním a pomohli nám tak postavit zeď roku 2019. Pojďme se podělit i o to, co se nám jako zemi či v osobním životě za těch 30 let podařilo. I když se to v šedi každodenních starostí nezdá, rozhodně toho není málo, “ dodává ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.

Koncert

„Hlavním bodem programu 17. listpadu bude koncert kapely Bílé světlo, která vznikla pod vlivem The Plastic People of the Universe,“ dodává ředitelka Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová.

Zeď roku 2019



Svou krabici, se vzkazem i bez něj, může každý přinést na královéhradecké Ulrichovo náměstí až do 19. listopadu. Program tu vyvrcholí happeningem v neděli 17. listopadu od 14 hodin, kdy se představí s hudebním vystoupením žáci Václava Klecandra ze základní umělecké školy F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí.

Ve dnech 11. - 19. listopadu budou vždy v časech od 13 do 18 hodin na Ulrichově náměstí studenti Univerzity Hradec Králové, kteří příchozím pomohou s výzdobou krabic.

Stavba symbolické zdi na Ulrichově náměstí bude jednou z řady akcí, které v kraji připomenou třicáté výročí listopadu 89.