Velké rozpaky vzbudil plán vybudovat silnici po kraji přírodní památky Plachta v Hradci Králové, který před několika týdny oprášila současná hradecká koalice i přes odpor nejmenší koaliční strany Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ). O silnici, která má ulevit přetížené ulici Na Brně, se neuvažuje zdaleka poprvé.

Zakreslená je ve stále platném územním plánu. Z návrhu nového ji musel magistrát odstranit kvůli nesouhlasu krajského úřadu. Současné biologické posouzení má dát městu podklady pro výjimku, kterou bude chtít kraj přesvědčit o potřebnosti silnice. Nesouhlas s postupem radnice vyjádřily v petici během posledních dvou týdnů přes čtyři tisíce lidí.

Vedení města se sešlo s petenty

Ve čtvrtek dopoledne se proto přímo na kraji přírodní památky vedení města s petenty sešlo. A primátor Alexandr Hrabálek autory petice vyzval, aby ji stáhli. Podle něj manipulují veřejností. Vadí mu, že pod elektronickou peticí se na internetu objevuje i nákres silnice vedoucí od Lidlu až ke kruhovému objezdu v novém sídlišti v blízkosti místního jezírka.

"O takové variantě současné vedení města vůbec neuvažuje. Petenty jste tím uvedli v zásadní omyl. Jediné, o čem uvažujeme a co chceme nechat zhodnotit, je krátký pruh komunikace podél plotu Petrofu," řekl petentům primátor. Petici by podle něj měli stáhnout, veřejnosti vše vysvětlit a městu se omluvit.

Člen petičního výboru Jan Pelikán takový postup ale odmítá. "Petici nebudeme měnit a nebudeme ji stahovat. V omyl uvedlo veřejnost spíš město. Tím, že neupřesnilo, kterou z variant zamýšlí. V průzkumu, který zadali, žádná mapa není," vysvětlil Pelikán.

Nepříjemný zásah do lokality

Varianta, ve které by silnice vedla jen maximálně 300 metrů podél betonového plotu Petrofu a poté se zanořila do jeho areálu, je pro petenty nejvíce přijatelná. Přesto s ní ale úplně nesouhlasí. Podle náměstka primátora Martina Hanouska (ZPHZ), kterému se postup koaličních partnerů ODS a ANO nelíbí, může jakýkoliv zásah do lokality mít nepříjemný dopad na chráněné druhy živočichů, které na Plachtě žijí.

Kritiku si radnice vysloužila i za další okolnosti zakázky. Její součástí je totiž kromě biologického posouzení a dopravní studie rovnou i vypracování výjimky o zásah do přírodní památky. Město zakázku také zadalo bez výběrového řízení v době, kdy už zhotovitel Martin Pravec s průzkumem začal.

Náměstek Jiří Bláha (ODS) takový postup jako zpětnou legalizaci nevidí. „Spíš to vnímám tak, že měl naději na zisk zakázky a zodpovědně se tím začal zabývat tak, aby mohl zakázku odvést v perfektním stavu," řekl Deníku Bláha. Výsledky by mělo město dostat v polovině září.

Jasno bude za několik měsíců

"Pokud ale má být studie živočichů kvalitní, musela by trvat celý rok. Navíc průzkum plazů zde probíhá tak, že jsou tu poházené nějaké zbytky nestandardních průhledných fólií. Tím nemůže zpracovatel vůbec nic zjistit," stěžovala si petentka a zooložka Blanka Mikátová.

Jestli bude chtít město kratší variantu silnice stavět, by mělo být jasné za několik měsíců. "Nám připadá jako ideální stáhnout z ulice Na Brně kamiony a pustit je do průmyslových areálů novou komunikací. V budoucnu bude její výstavba určitě nutná. Pokud ale výsledek hodnocení řekne, že stavba není vhodná, tak se tomu podřídím. Stejný přístup očekávám i od druhé strany," slíbil primátor. S petenty se chce znovu sejít v pondělí na magistrátu.