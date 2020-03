Úředníci kvůli koronaviru do Itálie neodjeli, sedm statečných se nakonec našlo

Na poslední chvíli zrušila jičínská radnice plánovaný lyžařský zájezd do Itálie. Autobus s úředníky a jejich rodinnými příslušníky měl vyjet v pátek. Zájezd, pořádaný odbory města, zajišťovala jedna z cestovních kanceláří. Klienti se měli vydat do oblíbeného Aprica v oblasti Valtellina, v nejsevernější provincii Lombardie. Cestovní kancelář avizovala do poslední chvíle, že tato oblast není kvůli koronaviru uzavřena.

