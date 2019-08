I v roce 2019 rozděluje Dům zahraniční spolupráce finanční prostředky určené na mobility vysokoškolského vzdělávání, a to mezi 22 institucí. Univerzita Hradec Králové, stejně jako minulý rok, bodovala a získala hned druhý nejvyšší rozpočet ve výši 697 215 €.

„To je v přepočtu téměř osmnáct milionů korun, které můžeme využít na výjezdy a příjezdy studentů, ale i akademiků. Internacionalizace je jednou z priorit naší univerzity a tento výsledek v konkurenci ostatních vysokých škol to jen potvrzuje,“ popisuje zisk rekordních finančních prostředků prorektor Univerzity Hradec Králové pro zahraniční vztahy Zdeněk Beran. Pro představu – v minulém roce činila výše přidělených prostředků univerzity 396 316 €, tedy něco přes 10 milionů korun.

I díky těmto prostředkům Univerzita Hradec Králové může ročně na zahraniční studijní pobyt vyslat stovky českých studentů a naopak stovky zahraničních v Hradci Králové přijmout. Zkušenost českých studentů se studiem v zahraničí je pak nedocenitelná: „Zvyšuje totiž uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce. Zaměstnavatelé k tomu, jestli uchazeči o pracovní pozici takovou zkušenost mají, dost intenzivně přihlížejí. Navíc čím odlišnějším kulturním prostředím náš student v zahraničí projde, tím větší kompetence získá,“ doplňuje ze zkušenosti prorektor Beran.

Univerzitě se dokonce podařilo dosáhnout na 100 procent veškerých finančních prostředků určených výjezdům do regionu Latinské Ameriky a na 90 procent peněz pro kategorii tzv. ostatních průmyslových států, kam patří Tchaj-wan, Hongkong, Singapur nebo třeba Korejská republika. V případě Afriky je to pak přes 50 procent českých financí. Celkem univerzita získala z rozpočtu pro české vysoké školy 15 procent prostředků a jde tak o druhou nejúspěšnější vysokou školu. Tu v zisku financí předběhla jen Mendelova univerzita v Brně. „Na výjezdy studentů do zahraničí a naopak klademe opravdu veliký důraz. Důkazem jsou tyto zahraniční cesty v číslech – v minulém roce vyjelo z hradecké univerzity do zahraničí 409 českých studentů. Naopak ze zahraničních partnerských univerzit k nám dorazilo studovat 598 studentů. Při celkovém počtu zhruba 6 000 tisíc studentů univerzity to je, myslím, velmi pěkný výsledek,“ říká rektor Kamil Kuča.

Univerzita Hradec Králové pak jako jediná česká vysoká škola od roku 2018 připravuje pro zahraniční studenty speciální náborový seriál UHK Guide, jehož díly zhlédlo už přes 80 tisíc studentů.

Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity ve všech oblastech vzdělávání. Jeho aktivity jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.