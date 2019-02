Hradec Králové /FOTO/ - Knihovna v jedné knize, osmý div světa nebo prostě jen Ďáblova bible. Největší ručně psaná kniha světa, v originále Codex Gigas, je až do 24. března k vidění v Galerii T hradecké univerzity.

Jedinečnou kopii největší rukopisné knihy světa, jejíž originál pravděpodobně vznikl počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi, přivezl do Hradce student univerzity Tomáš Dvořák.

„Ďáblova bible mě fascinuje již několik let. Jsem tak rád, že se po měsících příprav může na univerzitní půdě představit,“ uvedl o pětasedmdesát kilogramů vážící knize Tomáš Dvořák, který by byl rád, kdyby se jednou toto dílo vrátilo na své původní místo do Podlažic.