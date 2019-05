Hned na pět z šesti únikových her na území Hradce Králové podali hasiči po své kontrole podnět ke stavebnímu úřadu. Nejsou zkolaudované k této činnosti.

Únikové hry jsou momentálně velmi populární. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ředitel krajských hasičů František Mencl vystoupil minulý týden na zasedání hradeckého zastupitelstva. V komplexním hodnocení uplynulého roku z pohledu hasičů pak zmínil problém, se kterým se hasiči potýkají v poslední době – kontroly únikových her. „Trápí nás takzvané únikové hry. Na území města je šest takových prostorů, kde jsou únikové hry, z toho pět však není zkolaudováno k této činnosti. My kvůli tomu budeme podávat podnět k stavebnímu úřadu města, aby s nimi zahájil řízení,“ řekl Mencl před zastupiteli. Následně Deníku vysvětlil, že by měl stavební úřad nejprve místa zkolaudovat pro činnost, která je tam provozována. „Ty prostory jsou totiž zkolaudovány k jinému účelu. Teprve po správné kolaudaci můžeme my provést kontrolu - jestli jsou tam únikové cesty, jestli jsou tam hasící přístroje a podobně,“ řekl Mencl. Hasiči potřebnou kontrolu z hlediska požární bezpečnosti staveb ani nemohli provést, místa by totiž kontrolovali podle původní kolaudace. „My tam přijdeme, řekneme si o kolaudační rozhodnutí. Oni nám ho předloží na něco úplně jiného a my ani nezahájíme kontrolu,“ vysvětlil Mencl.