Náchod - Rekonstrukce okružní křižovatky u Slavie v Náchodě, která komplikovala po tři měsíce dopravu na hlavním silničním tahu přes město, je u konce. Už v pátek v odpoledních hodinách byly odstraněny všechny zábrany a na celou křižovatku se vrátil život. Spuštění dopravy přes kruhovou křižovatku byla pro řidiče velká úleva. Už nemuseli trpět desítky minut v kolonách, které se tvořily zejména v dopravních špičkách.

Okružní křížovatka Slávie v Náchodě. | Foto: archiv MěÚ Náchod

„Náchodu se okamžitě výrazně ulevilo. Už v pátek odpoledne to bylo patrné, tradiční odpolední špička proběhla bez komplikací," řekl s úlevou starosta Jan Birke.

Otevření kruhového objezdu s několikadenním předstihem si pochvalovali i řidiči.

„Když jsem projížděl v pátek Náchodem, tak jsem byl překvapený, že jsem nenarazil na žádné kolony. Po dojetí ke Slavii mně bylo jasné proč. Křižovatka byla průjezdná ze všech směrů a vše plynule fungovalo. Je to docela dobře udělané, jen nevím jak to budou zvládat velké náklaďáky. To ale ukáže čas při plném zatížení," pochvaloval si řidič Petr Erber.

Komunikace jsou kompletně hotové, ale na křižovatce stavební ruch ještě zcela neutichl. Několik dní mají ještě stavbaři pokračovat na dodělávkách, které ale provozu nebudou vadit.

Podle vedení radnice se vše obešlo bez větších komplikací a stavební firmy se snažily pracovat co nejefektivněji, aby nedošlo ke zpoždění termínu dokončení. Pracovalo se dle počasí až do večerních hodin, což oceňovali i místní občané.

Na druhou stranu mnozí lidé upozorňují na to, že nově provedené úpravy křižovatky přináší spíše problémy při průjezdu kamionů a autobusů. Podle investora celé stavby, Ředitelství silnic a dálnic, je však projekt v pořádku.

Nyní se řidičům při průjezdu Náchodem na nějaký čas uleví, a to než přijdou na řadu další stavební práce na okružní křižovatce u Čedoku.