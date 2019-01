Hradec Králové - Osud historicky první evropské cyklověže, která stojí už od roku 2013 u hradeckého hlavního nádraží, je nadále nejasný. Na svém nynějším místě nemůže zůstat kvůli demolici hotelu Černigov a vedení města tvrdí, že poblíž vlakového nádraží nenašlo ani jiné vhodné místo. Věž tak letos z města buď zmizí úplně, nebo se přesune blíž k centru.

Cyklověž v Hradci Králové. | Foto: archiv Deníku

Právě u nádraží přitom jevilo o věž zájem velké množství cyklistů. Rudolf Bernart ze společnosti Systematica, která věž vlastní, postoj města nechápe. Věž podle něj měla řešit právě parkování u dopravního uzlu a nyní se má přesouvat. „Před nádražím je místo na kašnu, památník, stromořadí v pravidelném tvaru a místo na kolárnu ne? Co to je za dopravní uzel?“ diví se Bernart možnému řešení, se kterým přišla nová koalice v posledních dnech. Tedy věž odkoupit a přesunout do úplně jiné části města.

Nejprve se ale musí město dohodnout s Bernartem, který věž před půl rokem zavřel a v prosinci pak město kvůli zmařené investici zažaloval. Obě strany nyní deklarují, že mají zájem se dohodnout.

Město se chce soudu vyhnout, netrvá na něm ani Bernart. „Chceme ale, aby jednání už směřovalo k nějakému závěru. Roky jsme jen poslouchali město, že věž chtějí a vždycky nakonec přišli s nějakým ale…“ narážel Bernart na dlouholetá jednání s předchozím vedení města. To nejprve jevilo o cyklověž zájem, na jaře roku 2017 zastupitelstvo dokonce odhlasovalo, že ji má město odkoupit, ale nakonec od ní dal magistrát ruce pryč. A to přesto, že tehdejší primátor Zdeněk Fink z HDK dokonce podepsal petici za záchranu věže.

Po nedávné schůzce právní zástupkyně společnosti Systematica s náměstkem primátora Jiřím Bláhou za ODS se věci dávají do pohybu. „Když dojde nějakému rozumnému řešení, jsme připraveni žalobu stáhnout,“ uvedl pro Deník Bernart. Právě to požaduje po společnosti třeba náměstkyně Monika Štayrová (ANO).

„Minulé zastupitelstvo nějak rozhodlo a přijde mi férové s panem Bernartem jednat. Za tehdy konstatovanou cenu věž ale kupovat nemůžeme,“ řekla další náměstkyně z hnutí ANO Věra Pourová, která poukazuje na rozdílné podmínky. „Tenkrát měl pan Bernart zajistit pozemek pod věží, nyní by se přesouvala na městský pozemek,“ vysvětlila Pourová a dodala, že dnes už věž určitě nemá cenu jako před lety.

Věž je v provozuschopném stavu, jedná se ale o prototyp. Během let se technologie dostala na vyšší úroveň. Pokud město bude chtít zprovoznit stávající věž na jiném místě, dokázala by jí společnost Systematica rozebrat. „Tím, že by se pak stavěla znova by bylo možné na ní udělat nějaký upgrade,“ naznačil možnosti Bernart, který nechtěl příliš komentovat případnou cenu za odkup. Je prý rád, že má město aspoň snahu situaci řešit.

Jednání o odkupu jsou teprve na začátku, nové místo nejasné. Vedení města jen v náznacích mluví o místě blíž centru města poblíž škol, kde by věž mohli využívat studenti. Případná dohoda mezi magistrátem a majitelem věže by musela projít zastupitelstvem. A podobně jako u případu s CTP to vypadá, že koalice není jednotná. Náměstek primátora za Změnu pro Hradec a Zelené Martin Hanousek o věži už dříve mluvil jako o šrotu a staví se proti odkupu stávajícího prototypu. „Pro město by to bylo nákladnější než stavba nové věže, na kterou bychom mohli získat dotaci,“ řekl Hanousek Deníku už v listopadu.

Bernart doufá v podporu jiných stran, třeba HDK s celým projektem kdysi přišlo. „Je to ale politika, jeden nikdy neví,“ zakončil Bernart. s tím, že je připraven zastupitelům projekt představit.