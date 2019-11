Každoroční průvodce zimním programem a novinkami našeho regionu je již hotov. Letošní vydání zimní varianty turistických novin Kladské pomezí vyšlo poslední říjnový týden a budou k dostání zdarma v informačních centrech našeho regionu.

Aňa Geislerová. | Foto: archiv ČT

Úvodní článek je tentokrát věnován jednomu z významných výročí, které si na Náchodsku připomeneme během zimního období. V únoru 2020 to bude právě dvě stě let, co se narodila spisovatelka Božena Němcová.