„Úpravy jízdních řádů v autobusové a vlakové dopravě převážně souvisí se začátkem prázdnin,“ uvedl první náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček.

Nový spoj z Hradce Králové do Malé Úpy pojede každou sobotu od 20. června do 30. září v 8.30 z krajského města. Spoj zastaví u lanovky v Janských Lázních, v Peci pod Sněžkou a dojede až na Pomezní Boudy, odkud se vydá v odpoledních hodinách zpět do Hradce Králové. „Oba spoje zajistíme bezbariérovým autobusem. Z jednotlivých zastávek vedou turistické trasy například do Obřího dolu či Antonínova údolí,“ dodal Červíček.

Mimo to pojedou další dva bezbariérové sobotní spoje mezi Malou Úpou a Pecí pod Sněžkou, a to v 10.45 z Pomezních Bud do Pece pod Sněžkou a v 12.35 z Pece na Pomezní Boudy. V pracovní dny v červenci a srpnu také pojede přímý spoj v 6.30 z Hradce Králové přes Trutnov do Pece pod Sněžkou a v 9.20 z Pece pod Sněžkou přes Janské Lázně a Trutnov do Hradce Králové. „Provozní spojení několika linek reaguje na kapacitní problémy z minulých let na dopoledním spoji z Pece pod Sněžkou do Janských Lázní,“ vysvětlil Martin Červíček.

Od neděle 14. června vstoupí v platnost rovněž změna železničního jízdního řádu. Podle krajského úřadu se stane novinkou spěšný vlak do Svobody nad Úpou, kam bude prodloužen z Trutnova. Mezi Hradcem Králové a Svobodou jezdí dva páry víkendových spěšných vlaků, ke kterým se nyní přidá třetí spojení: spěšný vlak 1884 Hradec Králové (7.03) - Trutnov (8.19) bude o víkendech od 4. července do 27. září prodloužen až do Svobody nad Úpou (8.43), spěšný vlak 1891 Trutnov (9.42) - Hradec Králové (10.56) pojede o víkendech od 4. července do 27. září již ze Svobody nad Úpou (9.15).

Změny nastanou i na železničních spojích Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, Trutnov - Svoboda nad Úpou, Trutnov - Teplice nad Metují.

Přehled přímých spěšných vlaků Hradec Králové - Svoboda nad Úpou:



z Hradce Králové

7.03 soboty a neděle od 4. července do 27. září

9.03 soboty, neděle a svátky po celý rok

15.03 soboty, neděle a svátky po celý rok



ze Svobody nad Úpou

9.15 soboty a neděle od 4. července do 27. září

11.20 soboty, neděle a svátky po celý rok

17.16 soboty, neděle a svátky po celý rok