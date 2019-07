Je to zatím jen záměr, revoluční myšlenka, ale ne tak úplně nereálná. Mezi Trutnovem a Krkonošemi bude jezdit doprava jen na elektřinu nebo vodík. A „pumpu“ budou vozy mít v moderním centru na bývalém Popílkovém jezeru.

V místě, kde se jednou bude sjíždět z dálnice, by se mohla odehrávat malá vodíková revoluce. Na dnes už rekultivovaném místě po elektrárenském odpadu vznikne neobvyklé energetické centrum. Tvořit ho bude velká sluneční elektrárna, která by ale nevyráběla jen elektřinu do běžné sítě. V moderním komplexu by probíhala i elektrolýza vody, čímž by se vyráběl vodík a kyslík.

Motoristé s benzínovými či dieselovými motory by své vozy nechali stát na odstavném parkovišti a po městě nebo do hor by se nechali vozit už jen elektřinou nebo vodíkem poháněnými auty či autobusy. Asi tak se dá stručně popsat nápad společnosti Bateson Plus. „Je to inovativní projekt,“ potvrdil jednatel společnosti Richard Turek.

Trutnov nyní myšlenku podpořil schválením zvláštního Memoranda o porozumění, ve kterém si obě strany přislíbily další vzájemnou spolupráci na uvedení nápadu do života. Město má už nyní jasnou vizi - mít bezemisní dopravu. „Naftě prostě odzvonilo. Budoucnost je v nových technologiích,“ prohlásil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Vodík je podle odborníků palivem budoucnosti. Hovoří se o něm jako o nevyčerpatelném zdroji. Auta s vodíkovým pohonem navíc nezvyšují emise skleníkových plynů, protože z výfuků vychází jen vodní pára.

Radnice se snaží co nejvíc pomáhat s hledáním cest, jak nápad uvést do života. Nechce tzv. zaspat dobu. „Když se podíváte nějakých 150 let zpátky, tak Chrudim byla větší než Pardubice. Větší přestala být, když tamní zastupitelé moudře pokývali hlavami a řekli, že ve městě nechtějí železnici,“ řekl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.