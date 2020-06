Letní koupaliště v Trutnově má být otevřené po roční opravě na začátku prázdnin. Největší změnou byla výměna kachliček v bazénech za nerezové vany. Velký plavecký bazén je již napuštěný, došlo k tlakovým a zátěžovým testům nové technologie. Odebrány byly vzorky vody kvůli hygienickému rozboru, tento týden bude napuštěn i rekreační bazén. Ještě zbývá položit část travnatých koberců. Poté bude letní koupaliště připravené k provozu. Pěší zóna v Horské ulici v historickém jádru města získá nový povrch ze žulových kamenů. Nová žulová dlažba bude mít vrchní stranu (po které se chodí) broušenou. Ostatní strany budou mít stejnou podobu jako nyní. Povrch bude proto podstatně rovnější a příjemnější na chůzi. Na pěší zóně dojde k vytyčení zón pro chodce a zásobování. Nové budou žulové obrubníky, veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše.

Vodní náhon na Svatojanském náměstí

Podstatnou změnou projde Svatojanské náměstí, kde bude symbolicky obnoven vodní náhon. Povede za sousoším Jana Nepomuckého po kraj Svatojanského náměstí směrem k pivovaru, se stále tekoucí vodou. Bude připomínat historii tohoto místa. Barokní sousoší Jana Nepomuckého z roku 1728, umístěné naproti poště, se posune blíž do pěší zóny.

Výraznou změnou se stane zakomponování stromů, které budou vysazené již pod spodní částí Krakonošova náměstí. Celkově se jich nově objeví na trutnovské pěší zóně 24.

„Pěší zóna musí mít vysokou estetickou hodnotu. Neměla by plnit jen funkci dopravní, ale i pobytovou, odpočinkovou a reprezentační,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Na přestavbu pěší zóny vypsalo druhé největší město Královéhradeckého kraje v listopadu 2017 architektonickou soutěž, kterou ve spolupráci s Českou komorou architektů připravovalo od roku 2016. Ze třinácti návrhů vyhrál projekt od architektů Martina Hájka, Václava Hájka a Lukáše Kemra.

„Smyslem architektonické soutěže bylo vytvořit návrh reorganizace veřejného prostoru s prioritním pohybem chodců. Zásobovací doprava pro jednotlivé objekty v této části Horské ulice by měla být koncipována tak, aby došlo k eliminaci kolizních míst pěších se zásobováním i ostatní dopravou,“ vysvětlil Adamec.

Oprava začne 1. července

Rekonstrukce pěší zóny v Trutnově začne 1. července. Provádět ji bude litoměřická společnost Gardenline. Oprava je rozdělena do dvou fází. Do první etapy spadá úsek od Krakonošova náměstí po Svatojanské náměstí. Druhá etapa bude postupovat směrem od Svatojanského náměstí podél obchodního domu Máj k náměstí Republiky. Hotovo by mělo být do konce června 2021.

„S dodavatelem stavby jsme akci naplánovali tak, abychom co nejméně omezili provoz obchodů a restaurací a pohyb občanů na pěší zóně,“ doplnil Tomáš Hendrych, místostarosta Trutnova.

Rekonstrukce v takovém rozsahu se však neobejde bez dopravních omezení. „Příjezd bude v předem domluvených termínech na nezbytně nutnou dobu omezen či znemožněn,“ sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Radnice řeší, jak to bude s vjezdem aut na pěší zónu po dokončení rekonstrukce. „Řešíme časově omezený systém vjezdu. O konkrétní podobě bude teprve rozhodnuto,“ dodala Dědková.