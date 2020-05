„První den byl v naprostém pořádku. Objížděla jsem všech našich jedenáct pracovišť. Všude byly připravené dezinfekce, papírové ručníky, čestné prohlášení rodiče, které musí podepsat při prvním vstupu dítěte do mateřské školy. Děti byly hodně natěšené,“ hodnotila návrat do provozu Vladimíra Priputenová, ředitelka organizace Mateřská škola Trutnov.

„Přišlo méně dětí, ale to jsme předpokládali. Tento týden je zkrácený, otevírali jsme ve středu. Byl to takový rozjezd. Očekáváme, že od pondělí přijde hodně dětí,“ dodala.

Při příchodu a odchodu do školky sice děti (a rodiče) roušku mít musí, uvnitř a na zahradě ji ale během pobytu v předškolním zařízení mít nemusí.

„Děti nejsou na roušky zvyklé. Měsíc a půl jsme měly otevřeno na dvou pracovištích pro skupiny dětí záchranářů a dalších profesí, které byly v první linii. Děti byly velmi disciplinované, roušky poctivě nosily. Dělaly se jim ale hodně opary a ekzémy, jejich pleť to těžko snášela. Proto jsme měly obavy, jak bude situace vypadat, až přijdou děti do školek ve výrazně větších počtech, jak v nich vydrží celý den,“ přiznala Priputenová.

Situace však přinesla jiný problém. Mateřské školy nemají v současném stavu země dostatek učitelek. V trutnovských školkách, kde pracuje celkem 145 zaměstnanců, proto zkrátili provozní dobu do 15.30 hodin.

„Někteří zaměstnanci patří z věkových důvodů do rizikové skupiny obyvatel, které označila vláda, proto šli radši k lékaři a jsou na neschopence. Nechtěli nic riskovat. Doporučili jim to i lékaři. Chybí nám také učitelky, které zůstávají doma se svými dětmi ze základních škol. Ty přijdou zpátky do práce po otevření škol 25. května,“ vysvětlila ředitelka trutnovských mateřských škol, proč došlo ke zkrácení provozní doby o hodinu.

Vrchlabí otevře školky v pondělí, Dvůr v úterý

V pondělí 11. května obnoví Vrchlabí provoz mateřských škol a jeslí. Oznámil to starosta města Jan Sobotka. "Provoz je primárně určen především pro děti rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit péči o děti z důvodu návratu do zaměstnání. Do mateřské školy bude přijato jen předem nahlášené dítě. Je nutné důsledně dodržovat pravidla, která určí ředitelka příslušné školy," uvedl Jan Sobotka.

Pokud budou děti vykazovat symptomy nemoci, nebude jim umožněn vstup do školky. Rodiče nebo jiný doprovod budou předávat své děti na stanoveném místě a dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních, včetně personálu školy. Stravování dětí ve škole bude zajištěno. Doporučená pracovní doba školek ve Vrchlabí je od 7 do 16 hodin.

Město Dvůr Králové nad Labem se chystá v úterý 12. května znovu otevřít mateřské školy, jejichž je zřizovatelem, tedy MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské včetně všech jejich odloučených pracovišť. S otevřením mateřských škol souhlasila rada města.

"Chceme pomoci primárně rodičům, kteří potřebují chodit do práce a nemohou již zůstat doma na ošetřování. Pokud však rodiče mají jinou alternativu, kterou by mohli využít, prosíme je, aby umístění dětí do mateřských škol ještě zvážili," říká místostarostka města Alexandra Jiřičková a pokračuje: "Výhodou je, že v Královéhradeckém kraji, respektive v okrese Trutnov, není počet pozitivně testovaných na koronavirus vysoký, naopak stoupá počet vyléčených, takže se pomalu vracíme k normálnímu způsobu života."

Mateřské školy budou zatím fungovat ve zkrácené provozní době od 6.30 do 15.15 hodin. "Je to proto, aby bylo možné dodržet zvýšená hygienická a bezpečností opatření a také kvůli personálnímu zabezpečení. Některé paní učitelky totiž patří do rizikové skupiny, některé jsou doma s dětmi. Jsem ale ráda, že obě paní ředitelky přesto dokázaly zajistit, aby bylo možné všechna pracoviště školek otevřít. I proto jsme ještě na konci dubna provedli průzkum, kolik rodičů má zájem opět posílat své děti do mateřských škol," vysvětluje místostarostka Alexandra Jiřičková a upozorňuje, že v momentě, kdy dojde k otevření mateřských škol, rodiče přestanou mít nárok na ošetřovné.

Provoz ve školkách bude probíhat za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření. "Do školky budou přijímány pouze děti, které nemají žádné příznaky onemocnění, jako jsou teplota nebo rýma a kašel. Děti a paní učitelky nebudou muset v prostorách školky nosit roušky, přesto jsme tyto ochranné pomůcky a obličejové štíty pro zaměstnance poskytli. Zároveň jsme do všech zařízení dodali dostatečné množství dezinfekce, protože v prostorách školek bude třeba častěji uklízet, dezinfikovat například kliky, ve třídách větrat. V souladu s hygienickými pravidly jsme vyřešili i stravování dětí. Co se týká pobytu venku, děti budou moci být pouze v areálu mateřských škol a jejich zahrad," popisuje jednotlivá opatření místostarostka Alexandra Jiřičková.

Rodiče nebo prarodiče, kteří budou děti do školky doprovázet, se v prostorách mateřské školy budou muset pohybovat vždy v roušce a jen nezbytně nutnou dobu, navíc budou mít k dispozici dezinfekci.