Z Itálie dorazily do Trutnova plechy do bazénů, stavba koupaliště jde do finále

/FOTOGALERIE/ Poslední klíčový díl do stavební mozaiky, nerezové plechy na dno bazénů, dorazily v úterý ze severu Itálie do Trutnova. Budování koupaliště může díky tomu jít do finále. Úspěšnému dokončení rekonstrukce letního areálu už nic nebrání a do posledního týdne v červnu má být stavba hotová.