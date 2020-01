Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 24. ledna ve 13 hodin při obřadu s vojenskými poctami v trutnovské smuteční obřadní síni.

Jan Plovajko dobrovolně nasazoval život v boji za osvobození Československa. Věřil, že v Sovětském Svazu, kam utekl z Užhorodu, se vytvoří armáda, která osvobodí naši republiku od Hitlera. Jenže Rusové ho neprávem obvinili ze špionáže a poslali do gulagu za polární kruh. Po třech letech těžkých prací ho od smrti vyčerpáním zachránilo, že byl vybrán do nově se tvořící Československé armády. S ní nakonec došel z Buzuluku až do Prahy.