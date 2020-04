„Každoročně putuje z rozpočtu částka na opravy dětských hřišť a letos tomu nebude jinak. Chceme, aby si děti hrály v pěkném, a především bezpečném prostředí,“ říká trutnovský starosta Ivan Adamec. V plánu oprav na letošní rok mají technické služby kompletní výměnu herních prvků na dětských hřištích v Úpské, Rozmarýnové, Pampeliškové, Křižíkově a Michnově ulici. Děti se mohou těšit na pružinová houpadla, prolézačky se skluzavkou, nová pískoviště, houpačky, lanové pyramidy i balanční stezky.

Do těchto nových prvků trutnovské technické služby investují 2,5 milionu korun. „Dále se chystáme doplnit drobné herní prvky po jednotlivých kusech, a to například na dětských hřištích ve Strojnické ulici, v Kryblické ulici, u Eurobytů, ve Lhotě, Stříteži a na dalších místech, a to v hodnotě půl milionu korun,“ upřesňuje Jakub Rosi, vedoucí střediska městského mobiliáře Technických služeb Trutnov. Zároveň se opraví všechny basketbalové koše a po veřejné konzultaci s obyvateli Trutnova nainstaluje i několik nových. Na opravu a instalaci košů je vyhrazeno 300 tisíc korun. Revitalizace dětských hřišť by měla být hotová ještě do léta.