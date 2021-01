Tři králové jsou na home office, štěstí, zdraví a dlouhá léta zavinšují online

Pandemie nemoci covid-19 revolučně zasáhla i do tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Po dobu trvání 5. stupně indexu rizika PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 však chtějí přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením.

Tři králové přijdou onlineCharita Česká republika | Foto: Deník / Kamila Dufková

Úplné přerušení letité tradice Tříkrálové sbírky v plánu rozhodně není, přesto způsob uskutečnění sbírky bude v roce 2021 záviset na jiných okolnostech, než na našem vlastním přání. Již nyní je jasné, že nebude možné použít "scénář" z let minulých. Pravidelně od roku 2008 vyrážela Věra Hošková z Červeného Kostelce se svými dětmi na Tříkrálovou sbírku. „Máme pět dětí, takže jsme od nás vypravovali i více skupinek. Dříve jsme ty malé krále vozili i v kočárku,“ usmívá se při vzpomínce na tříkrálové začátky. „Neměli jsme žádný velký okruh, protože jsme chodili s malými dětmi a nechtěli jsme jim to otrávit,“ říká, že navštěvovali kolem dvou desítek domácností. Ještě před několik dny zvažovala, jestli vůbec má smysl děti posílat dům od domu. PES v pátém stupni to ale vyřešil za ni – letošní Tři králové lidem popřejí pouze on-line. Náchodský babybox po 12 letech vymění za "bedýnku" nové generace Přečíst článek › „Myslím si, že v této situaci je to ale ta lepší varianta. Zřejmě se nevybere tolik peněz, protože lidé jsou zvyklí čekat u dveří. Chybět nám to ale bude – stejně jako ostatně jiné věci, které si teď nemůžeme dovolit,“ je si vědoma Věra Hošková. „Kdo ale bude chtít, tak si ke kasičce najde cestu a přispěje.“ Letošní koleda bude mít mimořádně podobu online a lidé ji mohou zažít na www.trikralovasbirka.cz . „Zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. Věříme, že vás online koledníci potěší stejně jako by stáli u vašeho prahu,“ říká Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové, a dodává, že lidé mohou přispět také do pokladniček v charitních centrech, v kostelech, na úřadech nebo v obchodech ve svých regionech. "U kasiček najdou lidé i drobné dárky, požehnané křídy nebo samolepky na dveře K+M+B+2021 a také informační letáček místní Charity o využití výtěžku Tříkrálové sbírky," zmiňuje Jana Karasová, a připomíná, že pomůže i dar na účet Tříkrálové sbírky či dárcovská SMS. Dobročinnou online koledu doprovází také rozmanité akce pro koledníky a dárce. Na Hradecku se mohou lidé zapojit do výzvy „Zpívejte s námi tříkrálovou koledu“ na webu www.charitahk.cz. a v Jičíně například natočili i vlastní kolednické video. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné i za jiných podmínek rovněž pro Oblastní charitu Trutnov - hlavní je pomoc nemocným a potřebným lidem v nouzi. „Máme zapečetěných kolem 40 pokladniček ale mnohé se nám jich nepodařilo rozmístit. Byli jsme dohodnuti například v knihovně, se školami a obchody, ale když je všechno zavřené…“ krčí rameny Martina Vágner Dostálová z trutnovské charity. V kraji je nejvíc pacientů od začátku pandemie Přečíst článek › Pokud by se PES vrátil na 4. stupeň bylo by možné je ještě na některá místa umístit. Termín koledování byl totiž prodloužen až do 24. ledna. Vloni se na Trutnovsku vybralo více než 252 tisíc korun. Martina Vágner Dostálová se ale na absenci koledníků u dveří domácnosti nedívá jako na fiasko při plněné pokladniček. „Troufnu si být pozitivně naladěná. Když chodí skupinky koledníků po ulicích, tak jim tam lidé hodí dvacku nebo padesátikorunu. Ale když si dá někdo práci s tím, že to pošle na účet, tak třeba místo padesátikoruny pošle dvě stovky,“ věří optimisticky v dobré nastavení lidí. „Uvidíme – necháme se překvapit,“ usmívá se. Díky štědrosti dárců vynesla vloni kulatá Tříkrálová sbírka 2020 v hradecké diecézi 20,7 milionů korun. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni. Kolik se podaří pro potřebné vybrat letos se uvidí na konci ledna. Kde pomohou Charity v Hradci Králové a Červeném Kostelci z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří hospicovou péči. V Rychnově nad Kněžnou z příspěvků obnoví vybavení Stacionáře sv. Františka, kde pomáhají lidem s handicapem a seniorům. Nejen na Čertovo jezero dohlédne i policie, budou padat vysoké pokuty Přečíst článek › Na Náchodsku i v dalších regionech z darovaných peněz podpoří Charitní pečovatelskou službu, která pomáhá potřebným i v době covidové. Charity v Trutnově a Dobrušce z vybraných prostředků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb. Na Jičínsku z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc znevýhodněným dětem, seniorům a handicapovaným. Jak podpořit? Navštivte online koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do online kasičky. Až vám tři králové zazpívají, přehrajte si požehnání od Mons. Josefa Suchára z poutního místa v Neratově, stáhněte si dárek a podpořte, prosím, Charitu, která pomáhá nemocným a potřebným ve vašem regionu (stačí vyplnit název města, obce nebo PSČ). Pomozte s návštěvou online koledy také svým rodičům a prarodičům. Sdílejte koledu i na Facebooku nebo Instagramu.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu