Královéhradecko, Chlumec nad Cidlinou /FOTO/ - Je sobota odpoledne, sníh sice po oblevě zmizel, ale teploměr ukazuje jen pár stupňů nad nulou. Množství lidí na nábřeží v Chlumci nad Cidlinou dává tušit, že se tu něco děje.

Zatímco někteří diváci se choulí v teplých bundách, skupinka recesistů si počíná jak v letním parnu, hrají badminton a ve stylových dobových oblečcích se noří pod hladinu ledové vody. Samozvaný předseda České společnosti cimrmanologické pro oblast Novobydžovska Miroslav Tupec tu už po devatenácté otevřel Pláž Járy Cimrmana.

„Během roku jsem trénoval, ale pod teplou sprchou. Ani v létě jsem se do vody nedostal, ale v případě Járy Cimrmana, i kdyby mě to mělo potrhat, tak tam vlezu,“ tvrdil ještě před ledovou lázní Miroslav Tupec.

Do vody se sice nakonec neponořil celý, ale snaha se i tak cení. „Mojí největší touhou od brzkých ranních hodin je horká večerní sprcha,“ svěřil se.

Cimrman putoval, pláž taky

Příznivci Pláže Járy Cimrmana přitom každoročně netrpělivě očekávají, kde se opět objeví.

„Cimrman sám sebe označoval za světoběžníka. Logicky z toho vyplývá, že Pláž Járy Cimrmana je pláží putovní. Putuje po líbezné krajině stříbropěnné Cidliny. Teď jsme zakotvili na náplavce mezi dvěma mosty v Chlumci nad Cidlinou. V loňském roce nás bylo ve vodě osm nebo deset, ale na břehu byla hlava na hlavě,“ zavzpomínal Miroslav Tupec.

A velké množství lidí si nenechalo ujít ani letošní ročník. Řada z nich s sebou přinesla hračky a další dárky pro děti z Dětského domova v Nechanicích.

Nejmladším odvážlivcem, který alespoň trochu ozkoušel, jak voda studí, pak byl asi desetiletý chlapec.

Organizátoři však pamatují i tak mrazivé ročníky, kdy museli vysekávat díru do ledu, aby se účastníci mohli smočit.

„Voda byla krásně zamrzlá, takže byla příležitost názorně demonstrovat přihlížejícím divákům rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou,“ připomenul s úsměvem recesista.

„Když už blbnu, ať to stojí za to"

Jak říká, pro Cimrmany zahořel od první chvíle, kdy měl příležitost navštívit jejich představení Vražda v salonním kupé.

„To bylo někdy v roce 1985 nebo 1986, kdy hostovali v Novém Bydžově. Napsal jsem jim, že bych je strašně rád přivítal ve své hospodě,“ prozradil.

Jaké pak bylo jeho překvapení, když jedno odpoledne někdo zaťukal na okno a za dveřmi stála známá parta z pražského Divadla Járy Cimrmana.

„Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Poseděli jsme krátce v hospodě a doktor Weigel se osobně chopil kladívka, přitloukl do zdi hřebíček a pověsil na něj repliku slavného Cimrmanova nápisu: Lepší pivo v žaludku nežli voda na plících. Paní Svěráková po prvním představení hry Akt při debatě řekla památnou větu: „Ježíšmarjá, kluci, neblbněte! Vy to chcete hrát dál?“ A kluci blbnou do dneška a já blbnu taky. A když už, ať už to stojí za to! Proto pořádám tuto recesistickou akci,“ vysvětlil čtyřiašedesátiletý Miroslav Tupec.

Do nového roku si vzal jediné předsevzetí. „Když přežiji pětašedesátku, že to zas rozjedu. Na dvacáté otevření pláže už máme pevně stanovené místo, ale kde, to vám neřeknu. Pro hodně lidí to bude překvapení,“ dodal.