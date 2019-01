Náchodsko - Na regionálním sněmu TOP09, který měl charakter volebního a proběhl v Náchodě 11.5., si členové delegáti volili své vedení na nadcházející dva roky.

Aleš Cabicar. | Foto: Archiv

Předsedou se stal náchodský zastupitel a radní Aleš Cabicar, který doposud zastával post prvního místopředsedy, v pětičlenném Regionálním výboru ještě usednou jako místopředsedové Kamil Slezák, místostarosta Broumova a Josef Merta z Náchoda, výbor je doplněn členy Rostislavem Petrákem z Červeného Kostelce a Petrem Bártou z Nového Města nad Metují.

„Jako prioritu do nadcházejícího období považuji důsledné připravení se na volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu, a samozřejmě komunální volby v 2014. Naší ambicí je ve všech stěžejních městech, tj. Náchod, Broumov, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují, Hronov, Broumov aj. postavit suverénní kandidátky kvalitních lidí, kteří budou mít lidem co nabídnout," svěřil se Aleš Cabicar, nově zvolený předseda TOP09 Náchod. Regionální sněm TOP09 rovněž jednomyslně navrhl Aleše Cabicara na předsedu krajského výboru TOP09, který bude volen na nadcházejícím krajském sněmu konaném 7. září v Rychnově nad Kněžnou.