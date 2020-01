Nezájem některých dětí o vzdělávání a jejich problémové chování přináší situace, kdy naposledy prospěli v šesté třídě a dokonce se přihodilo, že nemají dokončenou ani první třídu. Podle ředitele školy Petra Kalouska i starosty Petra Hrona přitom nejde v Úpici o problém romských starousedlíků, jejichž rodiny žijí ve městě desítky let. Potíže vytvářejí lidé, kteří se do Úpice přistěhovali v poslední době.

Přibrzdit či úplně zastavit vyplácení sociálních dávek. To by mohlo být adekvátní kladivo, které by uhodilo na nepřizpůsobivé občany, nedodržující ani základní povinnosti. Shodli se na tom účastníci páteční schůzky v základní škole Úpice-Lány, která společně s vedením města upozornila poslance v otevřeném dopise na dlouholetý problém.

„Zjistil jsem v Úpici šokující informace. Například, že některé děti na dotazy o budoucím povolání odpovídají, že chtějí žít ze sociálních dávek. To považuji za otřesné,“ řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, předseda SPD, který se jednání zúčastnil. „Z informací, které jsme získali, vyplývá, že situace s nepřizpůsobivými občany v Úpici je neúnosná, jak na úrovni občanského soužití, tak školního vzdělávání,“ dodal.

Představil také návrh novely zákona, připravený jeho hnutím, který podle slov Okamury ukončuje zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany s cílem definitivně odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů. Má rovněž posílit pravomoc školám.

„Hrozba, že by tito lidé přišli o určitý zdroj peněz, už zafungovala. Cesta to určitá je, finanční postižitelnost by vliv měla. Musíme přemýšlet, co by kromě tohoto na tyto lidi mohlo platit,“ uvedl Pavel Plzák, poslanec za hnutí ANO, jehož Úpičtí oslovili, aby se otevřený dopis dostal mezi poslance a situace se začala řešit. „Jde o závažné věci, které si zasluhují řešení. Situací v Úpici se bude zabývat také sociální a školský výbor Sněmovny,“ sdělil.

„Překvapilo mě, že některé záležitosti se dají řešit legislativně. Sebrat někomu dávku jsem považoval za nemožné. Zdá se, že možnost změny existuje a podle mě by sehrála svoji roli,“ vyjádřil se po jednání ředitel ZŠ Úpice-Lány Petr Kalousek.

Obchodníci s chudobou



Ve škole děti zanedbávají docházku, mají neomluvené absence, neplatí za pomůcky, nedodržují hygienu, nemají zájem o vzdělání. V osmdesáti procentech jde o romské děti. Škola nemá možnost postihů. Sníženým známkám z chování a poznámkám se rodiče vysmívají. Podle ředitele školy Petra Kalouska i starosty Petra Hrona přitom nejde v Úpici o problém romských starousedlíků, jejichž rodiny žijí ve městě desítky let. Potíže vytvářejí lidé, kteří se do Úpice přistěhovali v poslední době.

„Situace existuje ve městě zhruba deset let. Od té doby, co se začalo kšeftovat s bydlením, a to kvůli Romům, kteří nejsou z Úpice. Poslední tři roky, kdy platí ve školství inkluze, se problémy vystupňovaly. Některé děti prostě nemají na základní škole co dělat,“ otevřeně popsal situaci ředitel ZŠ Úpice-Lány Petr Kalousek. „Obchodníků s chudobou máme v Úpici hodně. Paradoxně nejsou z Úpice, ale z celé republiky. Skupují byty a importují k nám nové občany,“ řekl starosta Úpice Petr Hron.

Diskriminace "přizpůsobivých"

Podle ředitele školy Kalouska roste počet rodin, ve kterých rodiče nepracují a v tomto duchu vychovávají děti od nejútlejšího věku. Vyrůstá tak generace nezodpovědných lajdáků, neplatičů a lidí, kteří nechtějí a nebudou dodržovat žádná pravidla. Jde o rodiny s velkým počtem dětí a počet takových osob roste geometrickou řadou. „I přes veškerou snahu se nám nedaří přesvědčit některé žáky a jejich rodiče, že vzdělání je základ. Přibývá tak negramotných mladých lidí, kteří nemají žádné uplatnění a vychází školu s tím, že se o ně stát postará. A to je špatně,“ konstatoval Petr Kalousek.

Ředitel úpické školy označil situaci jako diskriminaci "přizpůsobivých". „Ve škole je hodně dětí, kteří se chtějí skutečně vzdělávat. Děti přitom vidí špatný příklad i v tom, že těm nepřizpůsobivým se nemůže nic stát, a proto mají sklony dělat to také. Jako ředitel školy jsem cítil potřebu řešit situaci i kvůli učitelům, kteří začali ztrácet energii tím, že obvolávali a naháněli děti, jestli přijdou do školy, co s nimi je, že nechodí do školy,“ vysvětlil Kalousek.

„Nastoupil jsem do školy s tím, že máme vzdělávat děti. Nikoliv nahrazovat a suplovat rodiče, nutit žáky chodit do školy,“ dodal. "Škola by neměla vychovávat, ale vzdělávat. Výchova se má odehrávat v základní společenské jednotce, kterou je rodina," souhlasil Pavel Plzák.

„Doufám, že se věci budou posouvat. Na program Sněmovny prostrčíme návrh novely, která ukončuje zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, v rámci opozičního okénka patrně v březnu,“ řekl Tomio Okamura.